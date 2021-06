La Bourse de Tokyo se relance après sa déroute de la veille

La Bourse de Tokyo partait mardi en net rebond, après avoir connu la veille sa pire séance depuis quatre mois en raison de craintes renouvelées sur un resserrement potentiellement plus rapide de la politique monétaire aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei, qui avait chuté d'environ 3,3% lundi, reprenait 2,06% à 28.588,95 points après 01H00 GMT. L'indice élargi Topix regagnait 2,4% à 1.945,01 points.

Les Bourses européennes et Wall Street avaient fini sur une note positive lundi, repartant elles aussi de l'avant après un trou d'air provoqué par le ton moins accommodant de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de semaine dernière.

La Fed va toutefois continuer à faire tout son possible pour soutenir l'économie américaine et "aussi longtemps" que nécessaire. Et l'accélération de l'inflation, liée selon elle à des facteurs transitoires, devrait se stabiliser près de son objectif de 2% à partir 2022, selon un discours que son président Jerome Powell doit livrer devant le Congrès mardi, et qui a été publié à l'avance.

Avec ce discours cherchant visiblement à calmer le jeu, "les risques d'un resserrement hâtif des politiques monétaires (...) s'estompent", a réagi Hideyuki Ishiguro, stratégiste chez Daiwa Securities cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

VERRE À MOITIÉ VIDE POUR ASAHI: le titre du brasseur Asahi Holdings était en hausse, mais sous-performait le marché (+0,92% à 2.178 yens). Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui ouvriront le 23 juillet, ont finalement décidé lundi d'accepter des spectateurs résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite maximale de 10.000 personnes.

Or, "Asahi Super Dry" est la bière officielle des JO de Tokyo, et selon l'agence de presse Kyodo la vente d'alcool pourrait être autorisée dans les stades durant l'événement.

Si le fait d'avoir évité un huis clos est positif pour des sponsors comme Asahi Holdings, leurs recettes directes liées aux spectateurs des JO devraient être très réduites étant donné les restrictions.

NISSAN TIENT SON AG: le titre du constructeur automobile Nissan progressait de 3,93% à 543,7 yens, le jour de la tenue de son assemblée générale ordinaire annuelle. Un investisseur ultra-minoritaire a proposé le vote d'une résolution pour publier les accords secrets dits "Rama" du groupe avec son allié et premier actionnaire Renault. Cependant cette proposition, qui n'a pas le soutien de la direction de Nissan, n'a quasiment aucune chance d'aboutir.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait à peine face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,26 yens après 01H00 GMT, contre 110,21 yens la veille à 21H00 GMT.

Le cours de la devise japonaise était quasi inchangé par rapport à l'euro, qui valait 131,26 yens contre 131,23 yens lundi.

Un euro valait par ailleurs 1,1901 dollar, quasi stable par rapport à lundi 21H00 GMT (1,1907 dollar).

Les prix du pétrole continuaient de grimper, après avoir atteint lundi un plus haut depuis fin 2018, soutenues par la demande mondiale et la victoire du conservateur Ebrahim Raïssi à l'élection présidentielle en Iran, ce pourrait compliquer les négociations sur le nucléaire iranien et par conséquent le retour du pétrole de Téhéran sur le marché mondial.

Vers 00H30 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 2,51% à 73,44 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,81% à 74,84 dollars.

etb/ybl