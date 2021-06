La Bourse de Tokyo sans énergie en matinée

La Bourse de Tokyo était hésitante lundi en matinée, soucieuse concernant l'évolution de la crise sanitaire au Japon, même si des données rassurantes sur l'inflation américaine publiées avant le weekend offraient un certain soutien au marché.

Vers 01H00 GMT l'indice vedette Nikkei stagnait (-0,08% à 29.043,03 points) tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,13% à 1.965,26 points.

Même si les nouvelles infections au Covid-19 ont nettement reflué au Japon depuis la mi-mai, elles plafonnent ces derniers jours à plus de 1.500 nouveaux cas quotidiens, et beaucoup redoutent une recrudescence sur fond des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

"Il y a la crainte qu'une flambée des infections ne compromette la reprise économique" au Japon, a expliqué Shoji Hirakawa, stratégiste de l'institut de recherche Tokai Tokyo cité par l'agence Bloomberg.

Une bonne nouvelle est toutefois venue de l'inflation aux Etats-Unis, qui a certes encore fortement augmenté en mai (+3,9% sur un an), mais conformément aux attentes, mais qui a surtout ralenti sa progression sur un mois, pour la première fois depuis le début de l'année, selon des chiffres publiés vendredi.

Cette évolution positive donne du grain à moudre à la Réserve fédérale américaine (Fed), qui martèle que la poussée inflationniste aux Etats-Unis n'est que temporaire et qu'elle n'est donc pas sous pression pour resserrer sa politique monétaire.

Du côté des valeurs

CATHARSIS CHEZ TOSHIBA: le titre Toshiba rebondissait vivement (+1,86% à 4.905 yens) malgré la crise de gouvernance du groupe aggravée depuis vendredi par l'éviction de son président Osamu Nagayama, victime d'un vote sanction lors d'une AG, deux semaines après la publication d'un rapport accablant sur les mauvaises pratiques du groupe vis-à-vis de certains de ses actionnaires.

Nombre d'analystes estiment cependant que cette crise pourrait avoir l'effet d'une catharsis pour Toshiba et aboutir à une future équipe dirigeante nettement plus respectueuse envers les droits de ses actionnaires, et pourquoi pas ouverte à un rachat de la société.

SEVEN & I HOLDINGS: l'action du géant japonais de la distribution Seven & i Holdings s'envolait de 4,62% à 5.266 yens. Le groupe a annoncé ce week-end la levée des dernières embûches réglementaires qui pesaient sur son acquisition pour 21 milliards de dollars du réseau de stations-service Speedway aux Etats-Unis.

La commission fédérale du commerce américaine (FTC) a finalement autorisé cette acquisition, mais en exigeant en contrepartie la cession de 293 stations-service à travers le pays, pour éviter des situations locales de quasi-monopole. En rachetant Speedway, Seven & i Holdings avait raflé environ 3.900 boutiques supplémentaires aux Etats-Unis.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,68 yens vers 01H15 GMT contre 110,75 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise montait également par rapport à l'euro, qui valait 132,08 yens contre 132,19 yens en fin de semaine dernière.

Un euro s'échangeait pour 1,1932 dollar, contre 1,1935 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse: à 01H10 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,45% à 74,38 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,46% à 76,53 dollars.

