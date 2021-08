La Bourse de Tokyo salue le bon départ du plan infrastructures américain

La Bourse de Tokyo était bien orientée mercredi en début de séance, après des gains à Wall Street dans la foulée du feu vert du Sénat américain au plan massif d'investissements dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,6% à 28.056,70 points et l'indice élargi Topix gagnait 0,85% à 1.952,67 points.

Wall Street a globalement profité de l'approbation par une large majorité des sénateurs américains d'un programme de 1.200 milliards de dollars (dont 550 milliards de nouvelles dépenses fédérales) pour moderniser les infrastructures aux Etats-Unis.

Les investisseurs à Tokyo se réjouissaient du succès de cette première étape au Congrès pour ce plan d'investissements massifs et de la hausse de la Bourse de New York, a déclaré mercredi à l'AFP Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet, qui seront publiés plus tard ce mercredi, sont très attendus par les marchés financiers alors que les questions sur le futur resserrement de la politique monétaire de la Fed continuent d'agiter les esprits et ont pesé négativement sur l'indice Nasdaq mardi.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP RATE LE COCHE: le titre SoftBank Group perdait 2,5% à 6.660 yens. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologiques a publié mardi après la clôture de la Bourse un bénéfice net trimestriel en chute de plus de 39% sur un an et n'a pas annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, au grand dam de certains investisseurs qui avaient espéré une telle mesure du groupe pour redresser la valeur de son titre, qui a fondu de plus de 30% en trois mois.

SoftBank Group a aussi nettement réduit ses participations dans des géants américains de la tech cotés sur le Nasdaq, et freine aussi en Chine devant les incertitudes liées à l'offensive réglementaire de Pékin visant de nombreux secteurs d'activité.

BRIDGESTONE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE: l'action Bridgestone était plébiscitée (+5,8% à 5.162 yens) après un large relèvement des prévisions de résultats 2020 du groupe, à la faveur d'une reprise plus rapide que prévu de ses marchés au premier semestre. Le groupe a aussi relevé sa perspective de dividendes offerts à ses actionnaires.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, qui s'échangeait pour 110,63 yens vers 00H30 GMT contre 110,57 yens mardi à 21H00 GMT. Cependant le yen s'était encore déprécié face au billet vert au fil de la journée de mardi, un mouvement favorable pour les valeurs exportatrices japonaises.

Le cours euro/yen était lui aussi quasi inchangé, un euro valant 129,60 yens contre 129,59 yens mardi.

Et l'euro se négociait pour 1,1717 dollar, contre 1,1720 dollar la veille.

Le pétrole poursuivait son mouvement de rebond entamé la veille, après avoir été plombé depuis la semaine dernière par le regain d'inquiétudes mondiales sur les variants du Covid-19.

Vers 00H25 GMT le prix du baril américain de WTI prenait 0,38% à 68,55 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,3% à 70,84 dollars.

etb-si/ybl