La Bourse de Tokyo s'assagit après deux séances de yo-yo

La Bourse de Tokyo était hésitante mercredi en matinée, après sa vive remontée de la veille qui avait suivi une entame de semaine catastrophique sur fond d'inquiétudes sur un resserrement monétaire anticipé aux Etats-Unis, qui se sont rapidement dissipées.

L'indice vedette Nikkei, qui avait rebondi de plus de 3% mardi, gagnait encore 0,3% à 28.969,36 points vers 01H20 GMT, soutenu par les gains à Wall Street la veille. En revanche l'indice élargi Topix évoluait en petit repli (-0,1% à 1.957,62 points).

L'audition mardi devant le Congrès du président de la Fed Jerome Powell n'a pas réservé de surprise, puisque son discours, qui a calmé les inquiétudes des marchés financiers, avait été publié en avance la veille.

Du côté des valeurs

PANDAS BONS POUR LE COMMERCE: les titres de deux groupes japonais de restauration étaient dopés par la nouvelle de la naissance de jumeaux pandas au zoo d'Ueno à Tokyo, près duquel ces sociétés disposent de restaurants très populaires. Totenko grimpait de 5,12% à 1.230 yens et Seiyoken de 4,54% à 920 yens. Leurs titres avaient déjà décollé début juin, quand la grossesse d'une femelle panda de Ueno avait été révélée.

MITSUI & CO: l'action de la maison de négoce Mitsui & Co prenait 0,71% à 2.546 yens. Le groupe a annoncé mardi qu'il allait céder à une société de Singapour sa part de 45,5% dans le groupe indonésien PT Paiton Energy, propriétaire et exploitant de plusieurs centrales à charbon en Indonésie, pour un montant non divulgué et un profit à la clé, encore non quantifié.

A l'instar de diverses autres entreprises japonaises, Mitsui & Co, dans laquelle l'investisseur américain Warren Buffett est monté à 5% du capital en 2020, se détourne progressivement du charbon pour se renforcer davantage dans les énergies renouvelables.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,75 yens vers 01H20 GMT contre 110,65 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était stable à 132,15 yens, contre 132,12 yens la veille.

L'euro descendait à 1,1932 dollar, contre 1,1940 dollar mardi.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,25% à 75,09 dollars. Il avait déjà dépassé temporairement mardi le cap des 75 dollars, pour la première fois depuis avril 2019.

