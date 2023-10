La Bourse de Tokyo reste sur ses gardes avant l'emploi américain

La Bourse de Tokyo évoluait en recul vendredi en matinée, après la clôture en baisse de Wall Street la veille dans l'attente de la publication d'un rapport clé sur l'emploi américain, tandis que les taux obligataires aux Etats-Unis restaient élevés.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,37% à 30.959,15 points vers 00H45 GMT. L'indice élargi Topix lâchait 0,04% à 2.262,78 points.

"Les investisseurs devraient adopter une attitude attentiste avant la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (pour septembre, NDLR), qui auront un impact significatif sur l'évolution des taux d'intérêt", a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Kewpie fait monter la mayonnaise

Le géant japonais de la mayonnaise Kewpie voyait son titre prendre (+3,2%) après avoir relevé jeudi son objectif de bénéfice net annuel de 41%, confiant dans les effets de ses augmentations de prix à la vente et ses performances à l'étranger malgré les difficultés d'approvisionnement en oeufs liées à la grippe aviaire, la hausse des prix des céréales et de l'énergie et la baisse du yen.

Le pétrole en progression

Le yen était quasi-stable face au dollar, qui valait 148,55 yens vers 00H45 GMT contre 148,51 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro stagnait aussi à 156,67 yens contre 156,68 yens la veille, et valait 1,0546 dollar contre 1,0550 dollar jeudi.

Le pétrole progressait: vers 00H40 GMT le baril de WTI américain avançait de 0,66% à 82,85 dollars et celui de Brent de la mer du Nord de 0,52% à 84,51 dollars.