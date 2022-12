La Bourse de Tokyo reste en baisse après la BoJ et la folle remontée du yen

La Bourse de Tokyo continuait de reculer mercredi en début de séance, toujours perturbée par la légère mais inattendue révision de la politique monétaire de la Banque du Japon la veille, qui a donné des ailes au yen.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,84% à 26.345,50 points après 01H00 GMT, après avoir déjà chuté mardi de près de 2,5% dans la foulée des annonces de la BoJ. L'indice élargi Topix perdait 0,55% à 1.895,05 points.

La BoJ a lâché du lest mardi sur son étroit contrôle des rendements obligataires japonais à dix ans, ayant porté le plafond qu'elle tolère à 0,5% contre 0,25% auparavant.

Cela a intensifié les spéculations sur une normalisation dès l'an prochain de la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ, maintenue jusqu'à présent malgré les resserrements monétaires drastiques conduits aux Etats-Unis et en Europe face à l'inflation.

La Banque du Japon a toutefois démenti ces spéculations, assurant que son intention était plutôt de corriger des distorsions sur le marché obligataire nippon engendrées par sa politique monétaire ultra-accommodante, afin de rendre cette dernière plus soutenable.

Du côté des valeurs

VALEURS EXPORTATRICES: les valeurs exportatrices japonaises continuaient de tirer la langue face à la puissante appréciation du yen par rapport au dollar dans la foulée du revirement partiel de la BoJ. Le géant automobile Toyota lâchait 2,38% à 1.801 yens, Honda 2,4% à 3.045 yens et Nissan 3,22% à 414,2 yens. Le fleuron technologique Sony perdait 1,69% à 10.175 yens.

A l'inverse les valeurs financières profitaient toujours du retour en grâce des obligations publiques japonaises, dont les rendements ont bondi après l'ajustement de la BoJ. Mitsubishi UFJ Financial Group décollait de 7% à 875,7 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 5,74% à 5.259 yens et Mizuho de 3,67% à 1.832 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait 131,65 yens vers 00H50 GMT, contre 131,73 yens mardi à 21H00 GMT. Le yen s'est apprécié de près de 4% par rapport au billet vert mardi, son plus fort gain sur une séance depuis 1998.

L'euro descendait à 139,85 yens contre 139,95 yens mardi à 21H00 GMT. La monnaie européenne a elle aussi fondu mardi par rapport au yen.

L'euro se négociait pour 1,0620 dollar, contre 1,0624 dollar la veille.

Sur le marché du pétrole, le cours du baril de WTI américain était stable à 76,25 dollars (+0,03%).

etb/mlb