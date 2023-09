La Bourse de Tokyo reste bien orientée, Hong Kong en forme

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse lundi pour la sixième séance d'affilée, soutenue par la détente du marché du travail américain et la faiblesse du yen, et les échanges étaient encore plus dynamiques à Hong Kong.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,7% à 32.939,18 points, son plus haut niveau de clôture depuis le 1er août. L'indice élargi Topix a progressé de 1,02% à 2.373,73 points.

Les marchés boursiers ont bouclé vendredi une semaine globalement positive, avec en "principal catalyseur" la publication de données indiquant un assouplissement du marché du travail aux Etats-Unis, "ce qui donne des motifs supplémentaires à la Réserve fédérale américaine de maintenir sa position monétaire actuelle", a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management.

Les actions japonaises ont également bénéficié de la vigueur de la Bourse de Hong Kong, où l'indice Hang Seng bondissait de 2,4% vers 06H20 GMT grâce à l'optimisme quant à de nouvelles mesures de relance économique de Pékin, et après que les créanciers du promoteur chinois surendetté Country Garden ont accepté de rééchelonner un remboursement, lui évitant un défaut de paiement.

Automobile en forme

Les valeurs automobiles japonaises, très orientées à l'export, ont profité de la faiblesse du yen: Toyota a gagné 3,09%, Honda 2,41% et Nissan 3,64%.

Le pétrole en retrait

Le yen se renforçait à peine par rapport au dollar, qui valait 146,15 yens vers 06H30 GMT contre 146,22 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait en revanche face à l'euro, qui s'échangeait à un euro pour 157,75 yens contre 157,63 yens en fin de semaine dernière.

L'euro cotait par ailleurs 1,0794 dollar contre 1,0780 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le prix du pétrole reculait légèrement: vers 00H30 GMT le baril de WTI lâchait 0,12% à 85,45 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,16% à 88,41 dollars.

mac/etb/eb