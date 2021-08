La Bourse de Tokyo respire après l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo démarrait jeudi en hausse, encouragée par les gains de la veille à Wall Street avec le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en juillet, éloignant la perspective d'un resserrement monétaire de la Banque centrale américaine.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,32% à 28.160,82 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 0,41% à 1.962,07 points.

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti en juillet sur un mois et a été stable sur un an, selon l'indice CPI publié mercredi.

Ces données ont porté mercredi les marchés occidentaux, qui s'inquiétaient depuis des mois de la flambée de l'inflation aux Etats-Unis, un phénomène qui risquait d'obliger la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu. Les indices Dow Jones et S&P 500 de la Bourse de New York ont clôturé sur de nouveaux records.

Cette vague de soulagement éclipsait jeudi matin à Tokyo les soucis persistants sur le front de la pandémie.

Un nouveau record de cas quotidiens de Covid-19 a été enregistré mercredi au Japon (plus de 15.800 cas), et selon le journal nippon Sankei, le gouvernement songe à étendre encore le dispositif d'état d'urgence à d'autres départements du pays et pourrait le prolonger au-delà du 31 août.

Du côté des valeurs

RAKUTEN ROUGE VIF: le titre Rakuten lâchait 2,53% à 1.309 yens. Le géant japonais des services en ligne a publié mercredi après la clôture de Tokyo des résultats trimestriels nettement dans le rouge, encore davantage qu'au premier trimestre, toujours plombés par les lourds investissements du groupe dans ses activités de téléphonie et réseaux mobiles.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se renforçait un peu par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 110,36 yens vers 00H55 GMT contre 110,43 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise nippone s'appréciait aussi légèrement vis-à-vis de l'euro, qui valait 129,54 yens contre 129,63 yens la veille.

La monnaie européenne était parfaitement stable face au billet vert, à un euro pour 1,1739 dollar.

Le marché du pétrole était en mode pause jeudi matin à Tokyo, après sa nette progression de la veille. Après 00H45 GMT le prix du baril américain de WTI reculait d'à peine 0,06% à 69,21 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord stagnait lui aussi (-0,01% à 71,43 dollars).

