La Bourse de Tokyo reprend son souffle après trois séances de hausse

La Bourse de Tokyo hésitait mercredi matin, dominée par les prises de bénéfices après trois jours de hausse et au lendemain d'une séance mi-figue, mi-raisin à Wall Street dans la foulée de résultats d'entreprises mitigés.

Après avoir baissé à l'ouverture, l'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises progressait de 0,14% à 27.338,72 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix grappillait 0,15% à 1.975,90 points.

"Le marché japonais devrait connaître un début de séance plutôt mou après les performances diverses des indices américains, ce qui rend difficile la recherche de nouvelles opportunités d'achat", a commenté l'analyste Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

Du côté des valeurs

ELLIOTT IMPRIME SA MARQUE SUR DNP: le titre du géant japonais de l'impression Dai Nippon Printing (DNP) s'envolait de 11,63% à 2.917 yens après des informations du Financial Times selon lesquelles le fonds d'investissement activiste Elliott - également actionnaire de SoftBank Group et Toshiba - aurait augmenté sa participation au capital de DNP à près de 5%, en devenant ainsi le troisième actionnaire. DNP est également présent dans des secteurs technologiques, en fournissant des composants pour batteries de véhicules électriques et écrans de smartphones.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était relativement stable par rapport au dollar, à 130,25 yens pour un dollar vers 00H45 GMT contre 130,17 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne progressait un peu par rapport à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 141,83 yens contre 141,71 yens la veille.

L'euro était stable face au billet vert, se négociant pour 1,0890 dollar contre 1,0887 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole stagnait: vers 01H00 GMT le cours du baril de WTI américain gagnait seulement 0,06% à 80,18 dollars.

mac/etb/rr