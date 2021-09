La Bourse de Tokyo reprend son souffle après huit jours d'ascension

La Bourse de Tokyo était en baisse jeudi dans la matinée après huit séances consécutives de progression, alors que la clôture dans le rouge de Wall Street la veille et les prises de bénéfices pesaient sur le marché japonais.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,57% à 30.008,45 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix perdait 0,43% à 2.073,76 points.

"Les investisseurs réagissent à la baisse des valeurs américaines, et les prises de bénéfices à court terme font aussi baisser les prix des actions" japonaises, a commenté Mizuho Securities dans une note.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont terminé en repli mercredi, Wall Street s'inquiétant de l'impact du variant Delta et de l'évolution des politiques monétaires mondiales.

Du côté des valeurs

LE NUCLEAIRE REDEMARRE: le revirement en faveur de l'énergie nucléaire du populaire ministre Taro Kono, chargé de la Réforme administrative et de la vaccination anti-Covid et donné favori dans la course à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, faisait grimper les titres des opérateurs électriques exploitant des centrales nucléaires, Tokyo Electric Power Co (Tepco) bondissant de 11,03% à 322 yens et Kansai Electric Power Co de 5,92% à 1.126 yens.

M. Kono, connu pour être partisan de la sortie du nucléaire, a pourtant déclaré mercredi à la presse nippone qu'il estimait "nécessaire dans une certaine mesure de redémarrer les centrales nucléaires dont la sûreté est confirmée, alors que nous visons la neutralité carbone".

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 110,21 yens vers 01H00 GMT contre 110,25 mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait un peu par rapport à l'euro, lequel valait 130,21 yens contre 130,28 yens la veille.

La monnaie européenne était presque stable vis-à-vis du dollar, un euro valant 1,1814 dollar contre 1,1816 dollar mercredi.

Les cours du pétrole baissaient jeudi matin en Asie: vers 00H50 GMT celui du baril américain de WTI perdait 0,26% à 69,12 dollars et le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,22% à 72,44 dollars.

