La Bourse de Tokyo reprend son souffle

La Bourse de Tokyo était en légère baisse mercredi matin, dominée par les prises de bénéfices après trois séances consécutives de hausse alors que Wall Street, qui dicte souvent les tendances du lendemain sur la place nippone, a terminé en demi-teinte mardi.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,24% à 29.434,51 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix se repliait de 0,11% à 1.923,44 points.

La Bourse de New York a soufflé mardi après les sommets atteints la veille, surveillant toujours les discussions en cours à Washington autour d'un nouveau plan d'aide à l'économie américaine.

Du côté des valeurs

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PIED AU PLANCHER: le géant japonais de l'automobile TOYOTA (+1,1% à 8.082 yens), en tête du classement mondial des ventes de voitures en 2020, doit publier avant la clôture des résultats que les analystes attendent solides pour son troisième trimestre 2020/21 et devrait selon eux relever ses prévisions annuelles.

Le deuxième constructeur du pays, HONDA (+5,1% à 3.129 yens), a publié mardi un bénéfice net plus que doublé sur un an au troisième trimestre et remonté sa prévision de bénéfice net annuel à 465 milliards de yens (3,7 milliards d'euros).

NISSAN (+2,14% à 643 yens), allié du français Renault, a lui allégé une nouvelle fois ses prévisions de pertes annuelles mardi, après un troisième trimestre en amélioration, ayant même renoué avec un bénéfice opérationnel pour la première fois en un an.

Nissan s'attend désormais à une perte nette annuelle de 530 milliards de yens (4,18 milliards d'euros), contre une prévision précédente à -615 milliards de yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen évoluait peu face au dollar, lequel valait 104,60 yens vers 00H50 GMT contre 104,59 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen bougeait à peine, un euro s'échangeant pour 126,73 yens contre 126,75 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,2114 dollar, contre 1,2119 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole reprenait son souffle mercredi matin en Asie après les fortes hausses des derniers jours: vers 00H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI stagnait (-0,03%) à 58,34 dollars.

mac/am