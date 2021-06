La Bourse de Tokyo reprend quelques couleurs dans la roue de Wall Street

La Bourse de Tokyo regagnait mercredi matin un peu de terrain après ses pertes de la veille, soutenue par l'optimisme constant de Wall Street, mais les craintes également persistantes autour du variant Delta freinaient son rebond.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,11% à 28.844,07 points vers 01H30 GMT, après avoir lâché 0,81% mardi, et l'indice élargi Topix regagnait 0,14% à 1.952,23 points.

A New York les indices Nasdaq et S&P 500 ont fini mardi à de nouveaux sommets, après un indicateur rassurant sur la confiance des consommateurs américains et avant un rapport très attendu sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le rebond du marché tokyoïte était toutefois freiné notamment par le scénario envisagé par le gouvernement de prolonger de deux à quatre semaines des restrictions contre le Covid-19 à Tokyo et dans d'autres départements japonais, alors que les JO de Tokyo s'ouvrent le 23 juillet, selon le quotidien Mainichi.

"Il est possible qu'une propagation du variant Delta pèse sur la normalisation de l'économie japonaise jusqu'à cet automne", s'est inquiété Norihiro Fujito, stratégiste chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

SCANDALE CHEZ MITSUBISHI ELECTRIC: le titre Mitsubishi Electric lâchait 1,22% à 1.613 yens. Après des informations parues dans la presse japonaise sur des inspections falsifiées de sa part durant plusieurs décennies concernant certains de ses équipements de climatisation pour trains, le groupe a admis mardi des inspections inappropriées, tout en assurant que cela n'avait pas eu d'impact sur la sûreté et la performance des produits concernés.

CHUGAI EN FORME: le titre Chugai Pharmaceutical grimpait de 2,95% à 4.427 yens. Le groupe, filiale du géant pharmaceutique suisse Roche, a annoncé mardi avoir déposé le dossier d'autorisation au Japon d'un nouveau traitement contre le Covid-19 basé sur un cocktail de deux anticorps développé par Roche et l'américain Regeneron dans le cadre d'un partenariat entre ces deux sociétés signé en août dernier.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,48 yens vers 01H20 GMT contre 110,53 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen bougeait à peine lui aussi, un euro valant 131,47 yens contre 131,49 la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1897 dollar, parfaitement stable par rapport à mardi 21H00 GMT.

Le pétrole montait avant la réunion des pays exportateurs et leurs alliés (Opep+) jeudi, pour statuer sur leurs niveaux de production à compter du mois d'août.

Vers 01H15 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,69% à 73,48 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,49% à 75,13 dollars.

etb/roc