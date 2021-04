La Bourse de Tokyo repart de l'avant en attendant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo était dans le vert mardi en matinée, effaçant ses pertes de la veille alors que les investisseurs guettaient le niveau de l'inflation américaine de mars et se préparaient à la saison des résultats d'entreprises.

L'indice vedette Nikkei regagnait 0,66% à 29.732,35 points vers 00H50 GMT, après avoir cédé 0,77% lundi. L'indice élargi Topix prenait 0,44% à 1.963,21 points.

Une première mesure de l'inflation américaine pour mars devait être publiée ultérieurement mardi, après la clôture de Tokyo.

L'administration Biden s'est voulue rassurante lundi, en déclarant s'attendre à une hausse "modeste" des prix au cours des prochains mois, suivie rapidement d'un retour à la normale.

Les marchés occidentaux avaient temporisé lundi en attendant la jauge de l'inflation américaine.

Du côté des valeurs

TEPCO: le titre du fournisseur d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) progressait modestement (+0,28% à 356 yens). Le gouvernement japonais a officialisé mardi sa décision controversée de disperser à terme dans l'océan plus d'un million de tonnes d'eau contaminée actuellement stockée par Tepco sur le site de sa centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, accidentée depuis le séisme et tsunami du 11 mars 2011.

Une décision sur le sort de cette eau était requise d'urgence car les capacités de stockage sur place devraient arriver à saturation au second semestre 2022. Malgré l'opposition d'organisations environnementales et des pêcheurs locaux notamment, le choix du gouvernement ne faisait plus guère de doute depuis des mois.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, lequel valait 109,50 yens vers 00H50 GMT contre 109,38 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait légèrement face à l'euro, lequel se négociait pour 130,35 yens contre 130,28 yens la veille.

L'euro descendait à 1,1903 dollar, contre 1,1911 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en mini-hausse: vers 00H40 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 0,13% à 59,78 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,09% à 63,34 dollars.

etb/mac/ob