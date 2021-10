La Bourse de Tokyo repart à la hausse

La Bourse de Tokyo était en net rebond jeudi dans la matinée, soulagée par l'apaisement des craintes liées à l'inflation américaine et la détente des taux obligataires.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,99% à 28.417,67 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix progressait de 0,36% à 1.980,90 points.

"Les valeurs japonaises devraient être soutenues par les hausses à Wall Street après des chiffres de l'inflation américaine" en septembre seulement légèrement supérieurs aux attentes, a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi malgré la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis et les projets de la Fed de réduire le soutien monétaire, et les taux obligataires sur les bons du Trésor à 10 ans se sont repliés.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING: le titre du géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing gagnait 0,74% à 72.070 yens. Le propriétaire des magasins Uniqlo, qui doit annoncer après la clôture les résultats de son exercice 2020/21 terminé fin août, pourrait selon certains analystes formuler des prévisions record pour 2021/22 alors que l'impact de la pandémie s'estompe et que l'état d'urgence a été levé fin septembre au Japon.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se repliait face au dollar, à raison d'un dollar pour 113,37 yens vers 01H00 GMT contre 113,25 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise baissait plus fortement par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 131,50 yens contre 131,30 yens la veille.

Un euro valait 1,1599 dollar, contre 1,1594 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait. Vers 00H50 GMT le prix du baril américain de WTI avançait de 0,31% à 80,69 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,36% à 83,48 dollars.

mac-kh/roc