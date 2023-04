La Bourse de Tokyo réjouie par les annonces de la BoJ

La Bourse de Tokyo a fini vendredi en nette hausse, ayant accéléré ses gains après les annonces de la Banque du Japon (BoJ), qui compte se laisser 12 à 18 mois pour revoir sa politique monétaire actuellement ultra-accommodante.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 1,4% à 28.856,44 points (+1% sur l'ensemble de la semaine écoulée et un nouveau plus haut en clôture depuis fin août 2022), et l'indice élargi Topix a pris 1,23% à 2.057,48 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,73% vers 07H15 GMT, porté par de bons résultats d'entreprises chinoises.

Le marché tokyoïte était déjà sur de bons rails en matinée grâce au dynamisme de Wall Street et des valeurs technologiques américaines la veille, dans le sillage des résultats trimestriels meilleurs que prévu de Meta.

Mais c'est la BoJ qui a surtout tiré le marché vers le haut dans l'après-midi, en maintenant sa politique monétaire ultra-accommodante et en se laissant le temps de la réflexion pour revoir son cap, avec un examen approfondi prévu sur 12 à 18 mois.

Cela a fait rechuter le yen par rapport au dollar, comme beaucoup d'investisseurs avaient anticipé une normalisation de la politique de la BoJ dès sa prochaine réunion en juin. Or, la baisse du yen est une tendance de change positive pour les valeurs japonaises exportatrices.

Du côté des valeurs

NISSAN: comme les autres valeurs automobiles japonaises, l'action Nissan a solidement progressé vendredi (+2,37% à 492,2 yens). Le titre a profité de la rechute du yen, mais aussi du relèvement jeudi des prévisions de bénéfices du constructeur pour son exercice 2022/23 achevé le 31 mars.

Nissan escompte désormais un bénéfice net de 220 milliards de yens (près de 1,5 milliard d'euros) contre une prévision précédente de 155 milliards de yens, et a plus légèrement relevé son objectif de bénéfice opérationnel, passé de 360 à 370 milliards de yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen plongeait par rapport au dollar après la BoJ: un dollar s'échangeait pour 135,78 yens vers 07H10 GMT contre 133,97 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro bondissait aussi, à 149,35 yens contre 147,75 yens la veille, tout en faiblissait par rapport au billet vert, à 1,1006 dollar contre 1,1028 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain prenait 0,4% à 75,06 dollars vers 06H00 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,6% à 78,84 dollars.

etb/abx