La Bourse de Tokyo recule encore, rattrapée par la crise de la dette américaine

La Bourse de Tokyo a poursuivi mercredi son mouvement de repli entamé la veille, alors que la crise de la dette américaine n'est toujours pas réglée et que Wall Street a nettement reculé mardi.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,89% à 30.682,68 points à la clôture et l'indice élargi Topix a cédé 0,42% à 2.152,40 points.

Après huit séances de hausse d'affilée et de nouveaux sommets inédits depuis 1990, la Bourse de Tokyo est rattrapée depuis mardi par les problématiques mondiales du moment: menace de plus en plus pressante d'un défaut de paiement des Etats-Unis, montée des tensions avec la Chine sur les semi-conducteurs et nouveaux signes du ralentissement économique mondial.

La Bourse de Hong Kong était encore plus déprimée, son indice Hang Seng lâchant 1,07% vers 06H25 GMT.

SoftBank Group dégradé par S&P

L'action SoftBank Group a chuté de 2,35% à 5.058 yens. L'agence de notation financière Standard & Poor's a abaissé mardi d'un cran sa note sur la dette de long terme du groupe, de BB+ à BB, l'enfonçant ainsi encore un peu plus dans sa catégorie des investissements spéculatifs.

"Le risque lié aux actifs du portefeuille d'investissement de SoftBank Group augmente plus que nous ne l'avions supposé, et sa liquidité et solvabilité resteront probablement très affaiblies au cours de l'année à venir", a justifié S&P.

SoftBank Group a subi au cours de son exercice annuel écoulé 2022/23, achevé le 31 mars, une nouvelle énorme perte nette (équivalente à 6,6 milliards d'euros environ), et la déroute aurait été bien pire sans la vente d'une grosse tranche de ses titres Alibaba en cours d'exercice.

"Au cours de l'année écoulée, notre gestion financière strictement défensive a renforcé notre position financière comme jamais auparavant. Il est extrêmement regrettable que notre solidité financière n'ait pas été correctement évaluée" par S&P, a promptement réagi SoftBank Group dans un communiqué.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, qui valait 138,43 yens vers 06H30 GMT contre 138,59 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro s'échangeait pour 149,32 yens contre 149,26 yens la veille. Et la monnaie européenne montait à 1,0786 dollar contre 1,0770 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole poursuivait sa remontée à la suite de l'avertissement de l'Arabie saoudite contre ceux qui spéculent sur une baisse des cours, ce qui pourrait être le signe que les pays de l'Opep+ envisagent de réduire encore davantage leur production d'or noir pour soutenir les prix.

Vers 06H20 GMT le baril de WTI américain gagnait encore 1,17% à 73,76 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 1% à 77,61 dollars.

