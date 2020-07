La Bourse de Tokyo rechute sur fond du virus et des tensions sino-américaines

La Bourse de Tokyo a ouvert en baisse mardi, dans la foulée du net repli de l'indice Nasdaq à Wall Street la veille, les investisseurs affichant leurs préoccupations face à la progression du coronavirus aux Etats-Unis et aux tensions sino-américaines.

Après avoir gagné 2,22% la veille, sa plus forte progression en points sur une séance depuis près d'un mois, l'indice vedette Nikkei perdait 0,69% à 22.627,28 points mardi après 01H40 GMT, tandis que l'indice élargi Topix se repliait de 0,38% à 1.566,97 points.

"Les premiers échanges sont dominés par des prises de bénéfices après les mouvements volatils sur les marchés américains", observait dans une note Yoshihiro Ito, de Okasan Online Securities.

La progression du coronavirus aux Etats-Unis, notamment en Californie où les autorités ont ordonné lundi la fermeture de certains commerces et lieux publics, pesait lourdement sur les échanges, tout comme le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a averti lundi que Washington considérait comme "illégales" les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale.

Pékin a réagi mardi en qualifiant de "totalement injustifiées" les accusations de M. Pompeo, qui a dénoncé une "campagne d'intimidation" de la Chine pour contrôler les ressources offshore dans cette immense zone maritime.

"Alors que par le passé les Etats-Unis avaient appelé à protéger la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, cette déclaration est une prise de position contre la Chine" et ses ambitions territoriales dans la région, a jugé la National Australia Bank (NAB) dans une note.

Du côté des valeurs

La plupart des secteurs étaient dans le rouge sur le Nikkei, ceux des biens de consommation durables, de la grande distribution et des télécoms affichant les baisses les plus marquées. L'immobilier, les matériaux et les valeurs financières étaient en revanche en hausse.

SOFTBANK GROUP SOUPÈSE SES OPTIONS SUR ARM:

L'action Softbank Group perdait 1,52% à 6.433 yens. Selon l'agence Dow Jones, le groupe envisagerait plusieurs options concernant Arm Holdings, géant britannique de microprocesseurs qu'il a racheté en 2016 pour 32 milliards de dollars, dont une vente totale ou partielle ou encore sa réintroduction en Bourse.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de SoftBank Group n'a pas souhaité faire de commentaire, tout en rappelant qu'un retour en Bourse de Arm Holdings était une option déjà envisagée depuis longtemps.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,17 yens vers 01H35 GMT contre 107,29 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, lequel valait 121,57 yens contre 121,71 yens la veille.

L'euro était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1343 dollar contre 1,1344 dollar lundi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient en fort repli, comme la veille où ils avaient faibli face aux inquiétudes sur le Covid-19 aux Etats-Unis et à la perspective d'une hausse de la production des pays membres de l'Opep en août.

Vers 01H30 GMT le cours du baril de brut américain WTI lâchait 2,29% à 39,18 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 1,99% à 41,87 dollars.

mc-etb/ob