La Bourse de Tokyo rebondit, rassurée par la Fed et la BoJ

La Bourse de Tokyo est vivement remontée mardi, après sa dégringolade de la veille, rassurée par les gains de Wall Street et les mesures annoncées par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque du Japon (BoJ) pour soutenir les entreprises.

L'indice vedette Nikkei s'est envolé de 4,88% à 22.582,21 points à la clôture, après avoir lâché 3,5% lundi. L'indice élargi Topix a pris 4,09% à 1.593,45 points.

La BoJ a annoncé à la mi-journée son intention d'augmenter ses programmes d'aides aux entreprises confrontées à la crise économique engendrée par la pandémie, en les portant de 75.000 milliards de yens à 110.000 milliards de yens (900 milliards d'euros), sans toucher à sa politique monétaire déjà particulièrement accommodante.

La Bourse de New York avait par ailleurs fini en hausse lundi, soutenue par l'annonce de la Fed d'un programme de rachats de titres de dette d'entreprises américaines.

La Fed a aussi lancé lundi un programme de prêts aux entreprises de taille moyenne, toujours pour aider le secteur privé américain à tenir bon face à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19.

Pour autant, "les gains d'aujourd'hui ne signifient pas nécessairement que le marché tokyoïte soit complètement rétabli, il s'agit de mouvements d'ajustements à court terme", a prévenu Shinichi Yamamoto, un courtier chez Okasan Securities interrogé par l'AFP.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs représentés sur le Nikkei ont terminé dans le vert, notamment l'immobilier, les nouvelles technologies, l'industrie ou encore les matériaux.

SOFTBANK ÉTUDIE LA VENTE DE PARTS DE T-MOBILE: SoftBank Group (+2,79% à 5.042 yens) a confirmé mardi envisager la cession de parts de l'opérateur américain T-Mobile US, dont il détient environ 25% du capital après la récente fusion entre son ancienne filiale Sprint et T-Mobile US.

SoftBank Group n'a pas dévoilé le montant que ces transactions "potentielles" pourraient représenter. Mais l'opération pourrait être très conséquente: le mois dernier, plusieurs médias ont évoqué jusqu'à 20 milliards de dollars.

Cela s'inscrirait dans le cadre d'un gigantesque plan de cessions d'actifs de 4.500 milliards de yens (37 milliards d'euros au cours actuel) annoncé en mars par SoftBank Group, afin de se désendetter, renforcer sa trésorerie et financer d'énormes rachats de ses propres actions.

Du côté des devises et du pétrole

La devise japonaise était quasi stable face au dollar, lequel valait 107,39 yens vers 06H45 GMT contre 107,33 yens lundi à 21H00 GMT.

Le yen reculait un peu plus nettement face à l'euro, à raison d'un euro pour 121,80 yens contre 121,53 yens lundi.

La monnaie européenne progressait modérément face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1342 dollar contre 1,1323 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole, à la peine une partie de la journée en Asie, repartait dans le vert: vers 06H35 GMT, le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,35% à 37,25 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,4% à 39,88 dollars.

