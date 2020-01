La Bourse de Tokyo rebondit mardi à l'ouverture, yen aidant

La Bourse de Tokyo a ouvert sur un rebond mardi après une séance de forte baisse lundi, aidée par un repli du yen qui contrebalance des inquiétudes toujours vives relatives aux tensions dans le Golfe.

L'indice vedette Nikkei regagnait modestement 0,53% à 23.321,41 points dans les premiers échanges, tandis que l'indice élargi Topix augmentait de 0,77% à 1.710,61 points. Les deux avaient respectivement perdu près de 2% et 1,5% lundi, leur première séance de 2020.

Les dissensions entre l'Iran et les Etats-Unis, déjà fortes auparavant, se sont encore intensifiées depuis l'assassinat vendredi du général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe américaine à Bagdad.

Mardi matin cependant, le yen tendait à reperdre un peu de terrain, ce qui incitait des investisseurs à acheter.

"Les inquiétudes relatives au Moyen-Orient perdurent mais l'aversion à la prise de risque va probablement refluer un peu en raison d'un apaisement du côté des changes", a expliqué dans une note la maison de courtage Okasan Securities.

Du côté des valeurs

Quasiment tous les secteurs d'activité représentés dans le Nikkei étaient dans le vert, à l'exception de celui de l'énergie, une situation inverse de celle de la veille.

RECUL DES GROUPES PÉTROLIERS: les groupes pétroliers tendaient à rétrocéder une partie de leurs gains précédents: Idemitsu Kosan perdait 0,16% à 3.100 points et Inpex 0,38% à 1.178,5

PHARMACIE ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN PLEINE FORME: les actions des laboratoires pharmaceutiques et des groupes des chaînes de commerces alimentaires tiraient la cote mardi matin: Otsuka Holdings s'élevait de 2,08% à 4.900 yens, Astellas de 1,57% à 1.847,5 yens et Chugai Pharma de 1,33% à 10.135 yens. Les gérants de supérettes FamilyMart et Seven & Holdings gagnaient quant à eux respectivement 1,31% à 2.559 yens et 2,42% à 3.974 yens.

L'AUTOMOBILE REDÉMARRE: les titres des groupes d'automobiles se requinquaient aussi: Nissan montait de 1,72% à 636,3 yens et Toyota de 1,77% à 7.699 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, qui s'était nettement apprécié en raison des tensions dans le Golfe, déclinait un peu mardi: vers 00H30 GMT un dollar valait 108,40 yens, contre 108,00 yens lundi à la clôture du marché.

A l'instar du billet vert, l'euro remontait aussi mardi face au yen, se négociant pour 121,34 yens contre 120,53 yens lundi en fin de séance à Tokyo.

L'euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1192 dollar, une valeur quasi stable par rapport à lundi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient flambé du fait de la situation géopolitique au Moyen-Orient, perdaient un peu de terrain mardi matin en Asie: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,58% à 62,90 dollars.

