La Bourse de Tokyo rebondit dans le sillage de Wall Street

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo retrouvait des couleurs mardi dans la matinée après deux séances en forte baisse, aidé par le rebond à Wall Street la veille sur fond de détente des taux obligataires.

L'indice vedette gagnait ainsi 0,67% à 29.368,563 points vers 01H15 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,46% à 1.999,43 points.

La Bourse de New York a conclu dans le vert lundi alors que le repli des taux sur les bons du Trésor à 10 ans soulageait le secteur des technologies, provoquant une nette hausse de l'indice Nasdaq.

Du côté des valeurs

NINTENDO EMBRASSE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE: le géant nippon du jeu vidéo Nintendo (+1,85% à 64.150 yens) et l'américain Niantic, éditeur du jeu pour smartphone "Pokemon Go", ont annoncé mardi un partenariat pour développer de nouvelles applications mobiles tirant partie de la technologie de réalité augmentée et utilisant les personnages de Nintendo.

Le premier fruit de ce partenariat sera un jeu dans l'univers de la franchise "Pikmin" qui pourrait voir le jour courant 2021, selon un communiqué.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,84 yens vers 01H15 GMT contre 108,85 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise n'évoluait guère non plus par rapport à l'euro, qui valait 129,92 yens contre 129,88 yens la veille.

L'euro valait 1,1934 dollar contre 1,1933 dollar lundi.

Les cours du pétrole baissaient mardi matin en Asie, sur fond d'inquiétudes au sujet des reconfinements et des aléas des campagnes de vaccination, qui menacent la reprise de la demande en brut.

Après 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,84% à 61,04 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord déclinait de 0,88% à 64,05 dollars.

