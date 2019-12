La Bourse de Tokyo rebondit dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo était en hausse jeudi en début de séance, ayant repris courage après la hausse à Wall Street la veille, un regain d'optimisme sur les négociations commerciales sino-américaines ayant succédé à une vague d'inquiétudes ces derniers jours.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,65% à 23.286,03 points, après deux séances en net repli. L'indice élargi Topix prenait 0,31% à 1.708,5 points.

"Les titres japonais rebondissaient en étant encouragés par la hausse soutenue des actions américains et une pause de l'appréciation du yen", a commenté dans une note Yoshihiro Ito, stratégiste chez Okasan Online Securities.

Alors que des propos de Donald Trump mardi semblaient indiquer qu'un accord commercial avec Pékin pourrait être reporté après l'élection présidentielle américaine fin 2020, les investisseurs ont soudainement retrouvé des raisons d'espérer.

Les deux premières puissances mondiales se seraient rapprochées d'un texte, qui pourrait voir le jour avant la nouvelle vague de surtaxes douanières américaines prévue le 15 décembre, a avancé l'agence d'informations financières Bloomberg citant des sources proches du dossier.

Du côté des valeurs

L'ÉLECTRONIQUE BIEN ORIENTÉE: les groupes japonais de composants et équipements électroniques, particulièrement exportateurs et donc très sensibles à l'évolution des négociations commerciales sino-américaines, étaient recherchés: le spécialiste des robots industriels Fanuc prenait ainsi 1,83% à 21.090 yens, le fabricant de semiconducteurs TDK 1,63% à 11.810 yens et Kyocera 1,1% à 7.442 yens.

LA PHARMACIE AUSSI: les titres des principaux groupes pharmaceutiques nippons se distinguaient également, surtout Astellas (+2,71% à 1.872,5 yens), Daiichi Sankyo (+1,94% à 6.976 yens) ou encore Takeda (+1,06% à 4.477 yens).

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise se dépréciait jeudi par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,86 yens après 01H00 GMT, contre 108,53 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

L'euro rebondissait aussi face au yen: la monnaie européenne s'échangeait pour 120,63 yens contre 120,19 yens la veille.

Par ailleurs l'euro remontait à 1,1082 dollar vers 01H00 GMT, contre 1,1070 dollar mercredi à 20H00 GMT.

Ayant fortement grimpé mercredi avant le sommet de l'Opep à Vienne et une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis, les cours du pétrole marquaient le pas jeudi en Asie: à 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,31% à 58,25 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,1% à 62,94 dollars.

etb-kh/roc