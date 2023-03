La Bourse de Tokyo rebondit après l'éclaircie sur les places mondiales

La Bourse de Tokyo reprenait des couleurs mercredi matin après le rebond des places occidentales la veille, rassurées par l'éloignement des risques dans le secteur bancaire et par l'apaisement de l'inflation américaine faisant envisager une fin prochaine des resserrements monétaires.

L'indice vedette Nikkei regagnait 0,23% à 27.283,75 points vers 00H40 GMT et l'indice élargi Topix rebondissait de 0,75% à 1.962,15 points.

La tempête qui avait secoué les bourses mondiales après la faillite retentissante de la banque californienne SVB a été balayée par un vent d'optimisme mardi alors que le risque d'une contagion planétaire semblait s'éloigner.

Les bourses ont aussi été soutenues par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février à 6% sur un an, à son plus faible rythme depuis près d'un an et demi, et à 0,4% sur un mois, selon l'indice des prix à la consommation CPI, des chiffres conformes aux attentes des économistes.

Le marché prévoit maintenant que la Réserve fédérale américaine mettra fin à son cycle de resserrement après une dernière hausse d'un quart de point de son taux directeur la semaine prochaine.

Du côté des valeurs

REBOND BANCAIRE: les grandes banques japonaises, martyrisées la veille, voyaient leurs titres amorcer un rebond à l'image des banques américaines. Mitsubishi UFJ Financial Group, qui avait chuté de près de 9% mardi, reprenait 3,75% à 853,9 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group remontait de 2,65% à 5.379 yens et Mizuho de 2,65% à 1.916,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait par rapport au dollar, qui valait 134,51 yens vers 00H40 GMT contre 134,22 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 144,35 yens contre 144,06 yens la veille.

L'euro valait 1,0730 dollar contre 1,0733 dollar mardi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,88% à 71,96 dollars vers 00H30 GMT et celui de Brent de la mer du Nord 0,70% à 77,99 dollars.

mac/jnd