La Bourse de Tokyo rebondit après deux séances dans le rouge

La Bourse de Tokyo était en net rebond mardi matin malgré la déroute de Wall Street la veille, alors que les investisseurs au Japon cherchaient les bonnes affaires après les fortes baisses des précédentes séances.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,58% à 28.379,42 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 1,27% à 1.965,93 points.

Le début de séance en hausse de la place tokyoïte est un simple "rebond après les pertes des deux précédentes séances", a commenté Toshiyuki Kanayama de Monex dans une note.

La Bourse de New York, qui donne souvent le "la" le lendemain dans la capitale japonaise, avait terminé en repli prononcé lundi, rendue nerveuse par les mauvaises nouvelles de la pandémie, un revers pour Joe Biden au Congrès et la marge de manoeuvre étroite de la Fed.

Du côté des valeurs

SONY TISSE SA TOILE: le nouvel épisode cinématographique des aventures de Spider-Man, "No Way Home", collaboration entre Sony (+1,15% à 13.595 yens) et Marvel, a réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique du Nord avec des recettes de 253 millions de dollars sur le week-end, la meilleure sortie jamais réalisée par les studios Sony, selon le site Deadline, et une excellente nouvelle pour l'industrie du cinéma, durement éprouvée par la pandémie de Covid-19.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 113,62 yens vers 01H00 GMT contre 113,61 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise n'évoluait guère non plus face à l'euro, qui valait 128,14 yens contre 128,13 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1277 dollar, contre 1,1279 dollar lundi.

Le pétrole rebondissait légèrement mardi matin en Asie: vers 00H50 GMT le prix du baril américain de WTI progressait de 0,67% à 69,07 dollars.

mac-kh/adc