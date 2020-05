La Bourse de Tokyo rattrapée par des prises de bénéfices

Bien orientée en matinée dans la foulée du rebond la veille à Wall Street, la Bourse de Tokyo a finalement fermé jeudi en léger recul, les investisseurs ayant préféré prendre des bénéfices après quatre séances de hausse d'affilée du marché.

Tombé dans le rouge en fin de matinée, l'indice vedette Nikkei a cédé au final 0,21% à 20.552,31 points, tandis que l'indice élargi Topix a reculé de 0,23% à 1.491,21 points.

Au Japon, le gouvernement devrait lever ultérieurement jeudi l'état d'urgence pour trois régions de l'ouest du pays, dont celles des métropoles d'Osaka et de Kyoto, selon les médias.

Face au net reflux des nouveaux cas de Covid-19 dans l'archipel, le gouvernement avait déjà levé ce dispositif la semaine dernière pour 39 des 47 régions du pays, alors qu'il devait initialement durer jusqu'au 31 mai.

L'état d'urgence à Tokyo et dans sa grande banlieue devrait en revanche être maintenu pour l'heure, toujours selon les médias nippons.

Malgré les déconfinements enclenchés aussi ailleurs aux Etats-Unis et en Europe, la reprise économique mondiale s'annonce plus progressive que ce que les marchés financiers n'espéraient initialement.

Le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, les deux principaux partenaires commerciaux du Japon, freine aussi les ardeurs des investisseurs.

En raison de la pandémie et des mesures de confinement dans le monde, les exportations japonaises ont plongé en avril (-21,9%), leur pire chute mensuelle depuis 2009, selon des chiffres publiés jeudi par le gouvernement, mais le marché tokyoïte avait anticipé une baisse de cette ampleur.

Du côté des valeurs

La plupart des secteurs d'activité sur le Nikkei ont fini dans le rouge, ou proche de l'équilibre. Les télécoms et l'immobilier ont fini en queue de peloton, tandis que les valeurs pétrolières ont le plus progressé.

TOYOTA ET HONDA DÉGRADÉS PAR S&P: l'action Toyota a cédé 0,82% à 6.362 yens, et celle de Honda 0,56% à 2.560 yens. L'agence de notation financière Standard & Poor's a dégradé mercredi d'un cran les notes de long terme des deux premiers constructeurs automobiles nippons et les a assorties de "perspectives négatives", prenant ainsi acte de leurs prévisions de résultats sombres ou vagues pour l'exercice 2020/21 et au-delà, en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar: vers 06H30 GMT un dollar valait 107,72 yens, contre 107,53 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,04 yens contre 118,06 yens la veille.

La monnaie européenne perdait du terrain face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0958 dollar contre 1,0980 dollar mercredi.

Les cours du pétrole ont continué de grimper jeudi en Asie, après avoir retrouvé la veille leurs niveaux de la mi-mars dans la foulée d'un nouveau recul hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis, signe d'un redémarrage de l'activité.

Vers 06H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 2,42% à 34,30 dollars et celui du baril de Brent londonien gagnait 2,32% à 36,58 dollars.

etb/sl