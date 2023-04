La Bourse de Tokyo rassurée par les résultats d'entreprises

Après un départ dans le rouge, la Bourse de Tokyo a clôturé en légère progression jeudi, alors que les inquiétudes sur le secteur bancaire américain étaient amorties par de bons résultats d'entreprises nippones comme Denso ou Canon.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a progressé de 0,15% à 28.457,68 points et l'indice élargi Topix est monté de 0,43% à 2.032,51 points.

"Les valeurs japonaises ont commencé la journée à la baisse en raison de la faiblesse du marché américain (la veille), mais les résultats des grandes entreprises technologiques ont été bons", a commenté Hirokazu Kabeya de Daiwa Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Le marché a cependant été dominé par l'attentisme avant une annonce de politique monétaire vendredi de la Banque du Japon, qui doit aussi annoncer ses prévisions de croissance et d'inflation pour le pays.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,4% vers 06H45 GMT.

Du côté des valeurs

SONY: le géant japonais de l'électronique et du divertissement Sony a bondi de 3,54% à 12.570 yens. La veille, l'autorité britannique de la concurrence a décidé de bloquer l'acquisition par Microsoft, son rival américain dans le jeu vidéo, de l'éditeur Activision Blizzard ("Call of Duty", "World of Warcraft"...), invoquant les risques de trop forte concentration dans le secteur des jeux dématérialisés ("cloud gaming").

Microsoft - dont ce rachat d'un montant de 68,7 milliards de dollars ferait le troisième acteur mondial du jeu vidéo - et Activision Blizzard ont annoncé leur intention de faire appel.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait par rapport au dollar, qui valait 133,81 yens vers 06H45 GMT contre 133,67 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone baissait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 147,93 yens contre 147,58 yens la veille.

L'euro valait 1,1054 dollar contre 1,1041 dollar mercredi.

Le marché du pétrole progressait: vers 06H35 GMT, le baril de WTI américain gagnait 0,36% à 74,57 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,53% à 78,10 dollars.

