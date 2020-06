La Bourse de Tokyo ralentie par la hausse du yen

La Bourse de Tokyo évoluait sans direction claire mercredi en début de séance, tiraillée entre l'optimisme des marchés occidentaux et l'appréciation du yen, un mouvement défavorable pour les valeurs exportatrices japonaises.

L'indice Nikkei progressait de 0,28% à 22.612,34 points vers 00H50 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reculait au contraire de 0,22% à 1.583,67 points.

Wall Street a clôturé en nette hausse mardi, grâce au dynamisme des valeurs technologiques, un indicateur américain positif et les spéculations persistantes sur un nouveau plan de soutien à l'économie nationale en juillet.

Mais les marchés tentent toujours de tirer des conclusions de la recrudescence du Covid-19 aux Etats-Unis, étant donné que les autorités locales semblent placer la barre très haut avant d'imposer de nouveau des restrictions, commentait la National Australia Bank (NAB) dans une note.

A Tokyo, "la hausse du yen par rapport au dollar pèse sur le marché, incitant les investisseurs à prendre des bénéfices", selon une note de Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: selon la chaîne américaine CNBC, le prix des 198 millions d'actions T-Mobile US devant être transférées par SoftBank Group (-1,07% à 5.438 yens) a été fixé à 103 dollars par action, une légère décote par rapport aux derniers cours de clôture de T-Mobile US. Le montant de cette vente géante, annoncée mardi, devrait ainsi s'élever à un peu plus de 20 milliards de dollars.

MITSUBISHI MOTORS DÉGRADÉ: l'agence de notation financière Standard & Poor's a abaissé d'un cran la note de crédit de long terme du constructeur automobile Mitsubishi Motors (-1,32% à 298 yens), fixée à "BB" contre "BB+" auparavant, assortie d'une perspective "négative" en raison de l'impact de la pandémie sur le groupe, allié de Nissan (-0,02% à 422,9 yens) et Renault.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 00H45 GMT le dollar valait 106,57 yens, quasi inchangé par rapport à la veille à 21H00 GMT (106,52 yens). Cependant le billet vert valait encore 106,91 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro montait à 120,60 yens, contre 120,45 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne progressait aussi légèrement face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1316 dollar contre 1,1308 dollar la veille.

Le marché du pétrole était proche de l'équilibre, avant la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks de brut américains, lesquels devraient avoir atteint un nouveau plus haut historique.

Vers 00H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI était inchangé à 40,37 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait à peine 0,05% à 42,65 dollars.

etb/roc