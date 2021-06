La Bourse de Tokyo prudente en matinée

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo évoluait près de l'équilibre vendredi dans la matinée, sur la même ligne que le Dow Jones la veille à Wall Street, malgré la forte inflation américaine en mai.

L'indice des 225 valeurs japonaises vedettes était ainsi quasiment stable (+0,01%) à 28.962,76 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 0,19% à 1.953,06 points.

La Bourse de New York a été peu affectée jeudi par la publication de l'indice CPI montrant pourtant une accélération de 5% de la hausse des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis, au plus haut depuis 13 ans.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se sont ainsi repliés au plus bas depuis début mars, les investisseurs estimant que le mois de mai devrait représenter le pic de l'inflation.

Les investisseurs tokyoïtes restaient cependant prudents dans leurs achats alors que le Nikkei approchait le seuil psychologique des 29.000 points.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le titre du conglomérat japonais Toshiba était stable (+0,08%) à 8.029 yens, au lendemain de la publication d'un rapport indépendant selon lequel le groupe a manoeuvré et sollicité le gouvernement nippon pour empêcher le vote de résolutions proposées par des actionnaires activistes lors de sa dernière assemblée générale ordinaire en 2020.

D'après ce rapport, Toshiba a oeuvré "de concert" avec le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) pour arriver à ses fins et son directeur général de l'époque aurait rencontré Yoshihide Suga, alors secrétaire général du gouvernement et aujourd'hui Premier ministre, pour évoquer la situation, ce que M. Suga a démenti jeudi.

Interrogé vendredi matin par les journalistes, le ministre japonais de l'Industrie, Hiroshi Kajiyama, ne s'est pas exprimé directement sur l'éventuel rôle du Meti.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen variait peu par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 109,38 yens vers 01H30 GMT contre 109,33 jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait face à l'euro, un euro valant 133,26 yens, contre 133,05 yens la veille.

Un euro valait 1,2183 dollar contre 1,2170 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole reculaient. Vers 01H20 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 0,3% à 70,08 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord baissait de 0,28% à 72,32 dollars.

