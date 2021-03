La Bourse de Tokyo prudente avant le verdict de la Fed

La Bourse de Tokyo évoluait mercredi en légère baisse, après une série de six séances dans le vert et en attendant l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises cédait 0,12% à 29.885,15 points vers 00H55 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,17% à 1.978,10 points.

Prudente elle aussi avant la Fed, la Bourse de New York avait clôturé mardi sans direction claire, et alors que les taux obligataires américains sont remontés.

La Réserve fédérale devrait maintenir inchangée sa politique monétaire accommodante, malgré les craintes d'inflation des marchés reflétées par la hausse des rendements des bons du Trésor américain.

Les mots que l'institution choisira pour commenter cette situation devraient ainsi être décortiqués par les marchés financiers, tout comme ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation.

Du côté des valeurs

FAILLES DE SÉCURITÉ CHEZ TEPCO: le titre du fournisseur d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) chutait de 9,13% à 358 yens. Dans un rapport accablant présenté mardi, l'autorité japonaise de sûreté nucléaire, la NRA, a relevé de multiples défaillances pour empêcher les intrusions sur le site de la centrale atomique de Kashiwazaki-Kariwa, dans le département de Niigata (centre du pays), exploitée par Tepco.

Ces déboires risquent de sérieusement retarder le redémarrage prévu par Tepco de deux réacteurs de cette centrale géante totalement à l'arrêt depuis l'accident nucléaire de Fukushima il y a dix ans.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait très légèrement face au dollar, qui cotait à 109,09 yens vers 00H50 GMT contre 109,00 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait aussi face à l'euro, à raison d'un euro pour 129,85 yens contre 129,74 yens la veille.

La devise européenne était stable par rapport au billet vert, un euro s'échangeant pour 1,1903 dollar comme mardi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en petite hausse: vers 00H45 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,14% à 64,89 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,13% à 68,48 dollars.

etb/cn