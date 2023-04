La Bourse de Tokyo progresse derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en légère hausse vendredi dans la matinée, suivant après deux séances dans le rouge son baromètre de Wall Street, où la détente des taux obligataires aux Etats-Unis a soutenu jeudi l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,29% à 27.553,28 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,39% à 1.968,95 points.

"Le marché japonais devrait rester sur des positions attentistes aujourd'hui", a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

La publication attendue plus tard vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain pourrait en effet provoquer de la volatilité sur les places boursières en début de semaine prochaine, Wall Street étant fermé vendredi pour un jour férié.

Du côté des valeurs

BANQUES: Les indices nippons étaient notamment soutenus par les banques japonaises. Mitsubishi UFJ Financial Group gagnait 1,9% à 849,6 yens, Mizuho 1,6% à 1.926,5 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group 1,79% à 5.386 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était relativement stable par rapport au dollar, qui valait 131,73 yens vers 01H00 GMT contre 131,78 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait face à l'euro, qui valait 143,78 yens contre 143,93 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0915 dollar contre 1,0922 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était fermé vendredi pour le vendredi saint.

mac/lpa