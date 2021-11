La Bourse de Tokyo progresse avant l'annonce d'un plan de relance économique

La Bourse de Tokyo était en légère hausse vendredi dans la matinée malgré la clôture mitigée de Wall Street la veille, alors que les investisseurs attendaient l'annonce dans la journée d'un massif plan de relance économique du gouvernement nippon.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,13% à 29.636,31 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix stagnait (-0,03%) à 2.034,92 points.

Le gouvernement du Premier ministre nippon Fumio Kishida devait annoncer vendredi un nouveau plan de relance économique massif d'un montant record, qui selon des médias locaux pourrait avoisiner les 55.700 milliards de yens (429 milliards d'euros).

"Les espoirs liés au plan de relance et les perspectives de retour à la normale de la production des constructeurs automobiles (perturbée par des problèmes d'approvisionnement, NDLR), soutiennent le marché" tokyoïte, a commenté Mizuho Securities dans une note.

Les craintes liées à l'inflation américaine, qui ont pesé sur la Bourse de New York, perturbaient aussi la place japonaise, a ajouté la firme.

Du côté des valeurs

MIZUHO FINANCIAL GROUP: plusieurs médias nippons rapportaient vendredi que le PDG de Mizuho Financial Group (-1,51% à 1.463,5 yens), Tatsufumi Sakai, s'apprêterait à démissionner à la suite d'incidents techniques à répétition qui ont notamment perturbé le fonctionnement des distributeurs automatiques de la banque Mizuho et les transferts d'argent.

Selon l'agence Kyodo, l'autorité japonaise des services financiers (FSA) et le ministère nippon des Finances envisagent des sanctions contre le groupe et son unité bancaire.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 114,32 yens vers 01H00 GMT contre 114,26 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro s'échangeait pour 129,88 yens, contre 129,92 yens la veille. Et la monnaie européenne se négociait pour 1,1362 dollar, contre 1,1371 jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole reculait jeudi matin en Asie: vers 00H30 GMT le cours du baril américain de WTI cédait 0,22% à 78,84 dollars et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,43% à 80,89 dollars.

mac-kh/nzg