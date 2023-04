La Bourse de Tokyo préoccupée par les banques américaines

La Bourse de Tokyo a terminé en repli mercredi, préoccupée comme Wall Street la veille par la santé du secteur bancaire américain et par les craintes croissantes d'un ralentissement économique.

L'indice vedette Nikkei a lâché 0,71% à 28.416,47 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,89% à 2.023,90 points.

La Bourse de New York avait notamment été plombée lundi par le nouveau plongeon de la banque First Republic, qui a perdu presque la moitié de sa valeur en Bourse après la publication de ses résultats du premier trimestre.

"Le renforcement du yen par rapport au dollar, reflet d'un écart moins important entre les taux d'intérêt au Japon et à l'étranger, et les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également pesé sur le marché" japonais, a commenté IwaiCosmo Securities dans une note.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,8% vers 06H50 GMT alors que l'optimisme l'emportait concernant les résultats d'entreprises.

Du côté des valeurs

TOYOTA INVESTIT DANS L'ÉLECTRIQUE: la coentreprise entre Panasonic (-1,12% à 1.278,5 yens) et Toyota (+0,19% à 1.803,5 yens) spécialisée dans le développement et la fabrication de batteries électriques de nouvelle génération pour l'automobile s'apprêterait à investir 100 milliards de yens (680 millions d'euros) pour augmenter sa capacité de production dans une usine de l'ouest du Japon où la production devrait démarrer en 2026, a rapporté mardi le quotidien Nikkei.

Toyota a annoncé début avril qu'il comptait vendre d'ici 2026 1,5 million de véhicules 100% électriques, un segment sur lequel le constructeur nippon est encore très marginal (moins de 25.000 unités vendues en 2022).

HONDA ET TSMC: le deuxième constructeur automobile nippon Honda (-0,74% à 3.476 yens) a annoncé mercredi un accord de "collaboration stratégique" avec le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC afin de sécuriser son approvisionnement en puces dans un contexte de pénurie qui pèse notamment sur la production automobile mondiale.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait par rapport au dollar, qui valait 133,63 yens vers 06H50 GMT contre 133,76 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone refluait face à l'euro, qui se négociait pour 147,09 yens contre 146,77 yens la veille.

L'euro valait 1,1005 dollar contre 1,0973 dollar mardi.

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 06H50 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,87% à 77,74 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,72% à 81,35 dollars.

mlb-mac/spi