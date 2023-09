La Bourse de Tokyo préoccupée par l'économie mondiale

La Bourse de Tokyo était en net recul mercredi matin, marquée comme Wall Street la veille par l'aversion au risque face aux perspectives peu engageantes de l'économie mondiale et à la tension sur les taux obligataires, notamment aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,92% à 32.017,39 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,77% à 2.353,77 points.

La Bourse de New York, comme les autres places occidentales, a terminé dans le rouge mardi, inquiète de la volonté de la Banque centrale américaine (Fed) de maintenir ses taux directeurs élevés plus longtemps qu'anticipé par les marchés, qui fait bondir les rendements.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur les conséquences d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés et sur les répercussions économiques potentielles", et privilégient cette semaine le "cut and run", consistant à vendre ses actifs rapidement afin de limiter ses pertes, a commenté Stephen Innes dans une note de SPI Asset Management.

Le pétrole en progression

Le yen, tombé mardi à un nouveau plus bas en onze mois face au dollar, restait faible, à 149,05 yens pour un dollar vers 01H00 GMT contre 149,07 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise regagnait en revanche un peu de terrain par rapport à l'euro, qui se négociait pour 157,40 yens contre 157,60 yens la veille.

Et la monnaie européenne cotait à 1,0560 dollar contre 1,0572 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait: vers 00H50 GMT le baril de WTI gagnait 0,3% à 90,66 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,33% à 94,27 dollars.