La Bourse de Tokyo portée par les valeurs technologiques

La Bourse de Tokyo a terminé en net rebond jeudi, portée par les achats de titres liées aux technologies après la hausse de l'indice Nasdaq mercredi à Wall Street et soulagée par la détente des taux obligataires.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,46% à 28.550,93 points et l'indice élargi Topix a progressé de 0,67% à 1.986,97 points.

Le marché a été "porté par les valeurs technologiques après l'avancée du Nasdaq", a commenté Shinichi Yamamoto de Okasan Securities.

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi malgré la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis et les projets de la Fed de réduire le soutien monétaire, et les taux obligataires sur les bons du Trésor à 10 ans se sont repliés.

"Les investisseurs nippons regardent maintenant en direction des résultats d'entreprises" alors que la saison des résultats battra son plein à la fin du mois, a déclaré M. Yamamoto à l'AFP.

L'indice Hang Seng de Hong Kong perdait 1,43% peu avant la clôture. Shanghai (-0,1%) et Shenzhen (+0,2%) ont terminé proche de l'équilibre.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING: le titre du géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing a gagné 1,85% à 72.870 yens. Le propriétaire des magasins Uniqlo a annoncé après la clôture avoir dépassé ses objectifs de bénéfice net et opérationnel pour l'exercice 2020/2021 achevé fin août, malgré la pandémie, et a annoncé des prévisions plus ambitieuses pour l'exercice en cours.

En 2020/21, le groupe a réalisé un bénéfice net record de 169,8 milliards de yens (1,3 milliard d'euros), soit un bond de 88% sur un an, et un bénéfice opérationnel de 249 milliards de yens (1,9 milliard d'euros). Tablant sur une reprise de ses ventes dans ses marchés clés, il s'attend en 2021/22 à un bénéfice net de 175 milliards de yens (1,3 milliard d'euros).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se repliait face au dollar, à raison d'un dollar pour 113,45 yens vers 07H30 GMT contre 113,25 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise baissait plus fortement par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 131,71 yens contre 131,30 yens la veille.

Un euro valait 1,1610 dollar, contre 1,1594 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait. Vers 07H20 GMT le prix du baril américain de WTI avançait de 0,8% à 81,08 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,82% à 83,86 dollars.

