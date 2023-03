La Bourse de Tokyo portée par le yen bas après Powell

Soutenue par le yen bas, la Bourse de Tokyo résistait mercredi matin à l'humeur maussade des marchés occidentaux, précipités à la baisse la veille par des propos du président de la Fed suggérant des hausses de taux plus importantes qu'anticipé.

Après avoir démarré dans le rouge, l'indice vedette Nikkei progressait de 0,16% à 28.353,68 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,14% à 2.047,93 points.

Le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a laissé entendre mardi que le principal taux directeur de l'institution pourrait monter à un rythme plus rapide et à un niveau plus haut qu'envisagé jusqu'à présent, afin de lutter contre l'inflation persistante aux Etats-Unis.

Ces déclarations ont fait plonger la Bourse de New York, les investisseurs redoutant le tribut que ces nouveaux resserrements monétaires risquent de prélever sur l'économie et les bénéfices des entreprises.

La flambée du dollar face au yen provoquée par la perspective de divergences accrues entre la sévérité monétaire aux Etats-Unis et la politique ultra-accommodante de la Banque du Japon, dont une décision est attendue vendredi, soutenait cependant les cours à Tokyo, car un yen bon marché dope les résultats à l'étranger des groupes japonais.

Du côté des valeurs

NISSAN DÉGRADÉ: le titre Nissan chutait de 3,04% à 548,5 yens. La note de la dette de long terme du constructeur automobile, allié du français Renault, a été dégradée mardi au rang spéculatif par l'agence Standard and Poor's, qui juge qu'un fort redressement de sa rentabilité et de ses ventes est "improbable".

L'entrée dans la catégorie des investissements spéculatifs de S&P risque d'augmenter le coût des emprunts obligataires à l'étranger de Nissan.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait à baisser face au dollar, à raison d'un dollar pour 137,31 yens vers 01H00 GMT contre 137,16 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se dépréciait aussi face à l'euro, qui valait 144,80 yens contre 144,69 yens la veille.

La monnaie europénne s'échangeait pour 1,0545 dollar contre 1,0549 dollar mardi.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril de WTI américain perdait 0,40% à 77,27 dollars vers 01H00 GMT.

