La Bourse de Tokyo portée par l'accalmie sur le secteur bancaire

La Bourse de Tokyo était en progression mardi matin, soutenue par l'apaisement des inquiétudes sur le secteur bancaire après l'annonce aux Etats-Unis du rachat de Silicon Valley Bank (SVB) par une autre banque régionale.

L'indice vedette gagnait 0,15% à 27.519,28 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix progressait de 0,32% à 1.968,12 points.

Les marchés occidentaux avaient également été rassurés la veille par la nouvelle de la reprise par la banque américaine First Citizens de SVB, plus grosse faillite bancaire aux Etats-Unis depuis 2008, qui avait déstabilisé l'ensemble du secteur bancaire.

Du côté des valeurs

BANQUES EN HAUSSE: les valeurs bancaires étaient ragaillardies par le rachat de SVB, dans le sillage de celles de Wall Street la veille: Mitsubishi UFJ Financial Group gagnait 2,11% à 843,1 yens, Mizuho 2,41% à 1.887 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group 2,1% à 5.244 yens.

SMFG avait par ailleurs annoncé lundi qu'elle allait acquérir 15% de la banque vietnamienne VPBank pour 183,1 milliards de yens (1,3 milliard d'euros), conformément à sa stratégie de se renforcer dans les pays asiatiques émergents.

Du côté des devises et du pétrole

Le billet vert baissait face au yen, à 130,80 yens pour un dollar vers 00H50 GMT contre 131,57 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne refluait aussi par rapport à la devise japonaise, un euro se négociant pour 141,40 yens contre 142,06 yens la veille.

L'euro valait 1,0815 dollar contre 1,0798 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,07% à 72,86 dollars vers 00H45 GMT et celui de Brent de la mer du Nord reculait de 0,01% à 78,11 dollars.

mac/rr