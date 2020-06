La Bourse de Tokyo portée par des indicateurs américains encourageants

Dans le vert depuis le début de la semaine, la Bourse de Tokyo restait en hausse jeudi en matinée, portée par la nette progression de Wall Street la veille, sur fond d'indicateurs confirmant la reprise progressive de l'économie aux Etats-Unis.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs progressait de 0,7% à 22.772,37 points vers 01H55 GMT, alors que l'indice élargi Topix s'appréciait de 0,55% à 1.607,89 points.

"L'idée que le pire de la crise économique du Covid-19 serait derrière nous a gagné en crédibilité ces dernières 24 heures, avec des données encourageantes tant en Chine qu'en Europe et aux Etats-Unis", a estimé dans une note Rodrigo Catril, analyste de la National Australia Bank.

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont encore détruit 2,7 millions d'emplois en mai à cause de la pandémie, un chiffre énorme mais bien inférieur à celui d'avril, selon une enquête mensuelle publiée mercredi.

De même, l'activité dans les services aux Etats-Unis s'est encore contractée en mai, mais là aussi moins qu'en avril, et cet indice s'est par ailleurs révélé légèrement meilleur que les attentes du marché.

Du côté des valeurs

La quasi totalité des secteurs présents sur le Nikkei étaient bien orientés en matinée, notamment les télécoms, les nouvelles technologies et les valeurs financières. A l'inverse les valeurs pétro-gazières et les distributeurs de gaz et d'électricité étaient en léger repli.

NEC EN DISCUSSIONS AVEC LONDRES SUR LA 5G: désireux d'écarter le géant chinois Huawei de son réseau 5G en construction, le Royaume-Uni aurait engagé des discussions avec le groupe japonais NEC (+0,52% à 4.770 yens), selon Bloomberg, afin d'en faire éventuellement un équipementier 5G alternatif au chinois.

Ce serait une occasion pour le groupe japonais d'entrer par la grande porte en Europe dans ce segment, alors qu'il vient de renforcer son partenariat dans la 5G avec Rakuten au Japon. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de NEC n'était pas joignable dans l'immédiat.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, un dollar s'échangeant pour 108,90 yens vers 01H45 GMT, comme mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait légèrement face à l'euro, lequel valait 122,17 yens contre 122,34 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie européenne reculait un peu aussi face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1218 dollar contre 1,1233 dollar mercredi.

Les cours du pétrole refluaient jeudi en Asie, le marché se montrant déçu de rumeurs d'un accord a minima sur la réduction de la production de brut des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+).

Vers 01H40 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,5% à 36,73 dollars et celui du baril de Brent londonien cédait 0,88% à 39,44 dollars.

