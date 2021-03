La Bourse de Tokyo plombée par les prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse mardi malgré un début de séance dans le vert dans la foulée de Wall Street, alors que les prises de bénéfices ont pesé sur le marché.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,61% à 28.995,92 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,94% à 1.971,48 points.

"Le Nikkei avait ouvert en hausse dans la foulée des gains à Wall Street, mais l'indice a été tiré vers le bas par les prises de bénéfices", a estimé Okasan Online Securities dans une note.

Les valeurs bancaires et de transport maritime, notamment, "avaient un peu trop grimpé ces derniers temps, portées par les attentes de reprise économique", a souligné Ryuta Otsuka de Toyo Securities, cité par Bloomberg.

Les marchés chinois étaient également en baisse: l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait 1,4% en fin de séance, tandis que Shanghai a lâché 0,93% à la clôture et Shenzhen 1,13%.

Du côté des valeurs

NINTENDO EMBRASSE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE: le géant nippon du jeu vidéo Nintendo (+1,58% à 63.980 yens) et l'américain Niantic, éditeur du jeu pour smartphone "Pokemon Go", ont annoncé mardi un partenariat pour développer de nouvelles applications mobiles tirant partie de la technologie de réalité augmentée et utilisant les personnages de Nintendo.

Le premier fruit de cette alliance sera un jeu dans l'univers de la franchise "Pikmin" qui pourrait voir le jour courant 2021, selon un communiqué.

"Ce partenariat pourrait être un moyen de répondre aux investisseurs qui regrettent que Nintendo n'ait pas réussi à générer beaucoup de revenus avec des applications smartphones", a estimé l'analyste Hideki Yasuda de Ace Research Institute, cité par Bloomberg.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,72 yens vers 07H20 GMT contre 108,85 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise gagnait aussi du terrain par rapport à l'euro, qui valait 129,68 yens contre 129,88 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,1928 dollar contre 1,1933 dollar lundi.

Les cours du pétrole étaient dans le rouge, sur fond d'inquiétudes au sujet des reconfinements et des aléas des campagnes de vaccination, qui menacent la reprise de la demande en brut.

Après 07H10 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 1,27% à 60,78 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord déclinait de 1,19% à 63,85 dollars.

mac/spi