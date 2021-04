La Bourse de Tokyo plombée par la situation sanitaire

La Bourse de Tokyo était en nette baisse mercredi matin, le Nikkei évoluant au plus bas en un mois alors que plusieurs départements japonais envisageaient un état d'urgence face à l'aggravation de la pandémie, faisant craindre des conséquences pour l'économie.

L'indice vedette, qui n'était pas repassé sous la barre des 29.000 points en séance depuis le 26 mars, lâchait 1,74% à 28.594,68 points vers 01H00 GMT.

L'indice élargi Topix perdait 1,95% à 1.888,66 points.

Le département d'Osaka a demandé mardi au gouvernement japonais de déclarer un état d'urgence sur son territoire pour tenter d'endiguer la recrudescence du Covid-19, et d'autres départements dont Tokyo envisageaient la même mesure.

Plus strict que le précédent en vigueur de janvier à mars, ce nouvel état d'urgence pourrait s'accompagner d'une demande de fermeture des bars, restaurants, grands magasins, parcs d'attraction et cinémas, pesant plus lourd sur l'économie nippone.

"Si l'état d'urgence est déclaré par le gouvernement, et si les Jeux olympiques venaient à être annulés, les valeurs japonaises toucheraient le fond", a estimé Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par Bloomberg.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP VERS LES SOMMETS: le géant des investissements dans les technologies SoftBank Group (+1,77% à 9.995 yens) s'apprêterait à annoncer pour son exercice annuel 2020/21 clos le 31 mars un bénéfice net dépassant 4.000 milliards de yens (30,7 milliards d'euros), ce qui serait un record absolu pour une entreprise japonaise, rapporte mercredi le quotidien Yomiuri.

SoftBank Group, qui avait posté un an plus tôt une perte nette annuelle record de 961,6 milliards de yens, plombé par les déboires de WeWork et la pandémie de coronavirus, doit notamment ces bons résultats 2020/21 (qui doivent être annoncés le 12 mai prochain) à son fonds Vision Fund ou à sa filiale dédiée à la téléphonie mobile Softbank Corp, ajoute le Yomiuri.

L'OFFRE SUR TOSHIBA EN PAUSE: le conglomérat japonais Toshiba (-3,9% à 4.180 yens) a annoncé mardi que CVC Capital Partners lui avait signifié se mettre "en retrait" de son offre d'acquisition, le temps que la direction de Toshiba estime si un rachat conviendrait ou non à leurs "objectifs stratégiques", selon un communiqué de Toshiba.

Selon plusieurs médias, la société d'investissement aurait proposé début avril de racheter Toshiba pour près de 21 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar: vers 01H00 GMT un dollar valait 108,07 yens contre 108,11 yens mardi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise n'évoluait guère non plus face à l'euro, qui s'échangeait pour 130,07 yens contre 130,12 yens la veille.

L'euro valait 1,2037 dollar contre 1,2036 dollar mardi.

Le marché du pétrole baissait mercredi matin en Asie, après avoir flanché la veille sous le coup des prises de bénéfices consécutives à sa forte hausse la semaine passée et lundi.

Après 00H50 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,34% à 62,46 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,24% à 66,41 dollars.

mac/ob