La Bourse de Tokyo plie face aux restrictions liées à la situation sanitaire

La Bourse de Tokyo a fermé en légère baisse mardi, dans la foulée des pertes à Wall Street la veille et alors que le gouvernement japonais a suspendu une campagne nationale de soutien au tourisme à cause de la pandémie.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,17% à 26.687,84 points et l'indice élargi Topix a lâché 0,47% à 1.782,05 points.

"La baisse des valeurs américaines la veille a pesé sur le marché" tokyoïte, a noté Toshikazu Horiuchi de IwaiCosmo Securities, interrogé par l'AFP.

La Bourse de New York a été tiraillée lundi entre l'optimisme entourant le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis et la crainte de nouvelles restrictions dans le pays.

Le Japon, où les infections augmentent actuellement au rythme d'environ 3.000 nouveaux cas par jour, redoute l'engorgement de son système de santé.

Sous pression, le Premier ministre Yoshihide Suga a exhorté lundi ses compatriotes à reconsidérer leurs projets de vacances pour les fêtes de fin d'année et a suspendu sur la période la controversée campagne de tourisme intérieur "Go to Travel".

Du côté des valeurs

LE TOURISME CLOUÉ AU SOL : les titres des deux principales compagnies aériennes japonaises ANA (-7,85% à 2.275,5 yens) et Japan Airlines (-3,42% à 1.944 yens) ont dégringolé après l'annonce de la suspension du dispositif Go to Travel. Le titre du voyagiste HIS a quant à lui perdu 0,7% à 1.683 yens.

TOYOTA : le géant automobile japonais (-0,59% à 7.905 yens) a annoncé lundi son intention de racheter puis d'annuler la totalité des actions spéciales encore existantes qu'il avait émises en 2015, une opération qui devrait lui coûter au moins 3,8 milliards d'euros.

Cette opération visait à l'époque à attirer et fidéliser des petits porteurs japonais, à un moment où le groupe accélérait ses investissements de recherche-développement dans les nouvelles technologies automobiles.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,04 yens vers 07H25 GMT contre 104,05 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro bougeait à peine également vis-à-vis du yen, un euro valant 126,37 yens contre 126,36 yens la veille.

La monnaie européenne était parfaitement stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2144 dollar comme lundi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole reprenaient leur souffle, après avoir atteint lundi leurs plus hauts niveaux depuis 9 mois: vers 07H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,28% à 46,86 dollars et celui du baril de Brent londonien perdait 0,34% à 50,12 dollars.

