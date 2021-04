La Bourse de Tokyo partagée entre bonnes et mauvaises nouvelles

La Bourse de Tokyo était indécise vendredi en matinée, soutenue d'un côté par les nouveaux records signés la veille à Wall Street après de bons résultats d'entreprises et indicateurs américains, mais plombée de l'autre par l'aggravation de l'épidémie au Japon.

L'indice vedette Nikkei gagnait seulement 0,12% à 29.678,15 points après 01H10 GMT, pendant que l'indice élargi Topix perdait 0,08% à 1.957,63 points.

Les investisseurs à Tokyo attendaient le sommet en tête-en-tête prévu vendredi à Washington entre le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président américain Joe Biden, où il devrait beaucoup être question des tensions géopolitiques avec la Chine et d'une réponse commune face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Les gains à Tokyo étaient surtout freinés par la situation sanitaire au Japon, qui continue d'empirer.

Plus de 4.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés jeudi dans le pays pour un deuxième jour d'affilée, et le gouvernement devrait valider vendredi un retour de restrictions dans quatre département supplémentaires, ce qui porterait à 10 le total de départements concernés par ces mesures (dont déjà ceux de Tokyo et d'Osaka).

Du côté des valeurs

TOSHIBA HOSTILE A L'OFFRE DE CVC? L'action Toshiba reculait nettement (-3,26% à 4.735 yens). La direction du conglomérat industriel et technologique, qui a éjecté mercredi son directeur général, envisage de s'opposer à l'offre de rachat de CVC Capital Partners, selon l'agence de presse japonaise Kyodo citant des sources proches du dossier.

Toshiba a cependant démenti vendredi matin avoir pris une telle décision, rappelant dans un communiqué boursier que l'offre de CVC était toujours à un stade précoce, et qu'il était par conséquent "impossible" à l'heure actuelle pour le groupe de se prononcer sur le sujet.

Révélée la semaine dernière, l'offre de CVC valoriserait Toshiba environ 21 milliards de dollars. D'autres sociétés de capital-investissement dont l'américain KKR pourraient faire des propositions concurrentes, selon la presse.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,91 yens après 01H00 GMT contre 108,76 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone était quasi inchangée vis-à-vis de l'euro, qui valait 130,21 yens contre 130,16 yens la veille.

L'euro baissait à 1,1954 dollar, contre 1,1967 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient en petit repli vendredi matin en Asie, après avoir atteint jeudi leurs plus hauts niveaux depuis un mois. Peu avant 01H00 GMT le cours du baril américain de WTI cédait 0,3% à 63,27 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,27% à 66,76 dollars.

etb/ybl