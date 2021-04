La Bourse de Tokyo part en repli, mais Toshiba bondit

La Bourse de Tokyo démarrait mercredi en recul après une séance contrastée à Wall Street la veille et des inquiétudes renouvelées sur la pandémie de coronavirus au Japon, mais Toshiba s'envolait sur fond de spéculations de nouvelles offres de rachat.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,35% à 29.646,02 points vers 01H25 GMT, et l'indice élargi Topix lâchait 0,22% à 1.954,32 points.

"Les inquiétudes sur la hausse des infections pèsent sur le marché", a commenté Yoshihiro Ito dans une note d'Okasan Online Securities.

Le département d'Osaka (ouest du pays) a recensé mardi plus d'un millier de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 sur son territoire, un nouveau record local.

De nouvelles mesures face au virus ont été récemment remises en place dans plusieurs départements du pays, dont ceux d'Osaka et de Tokyo, compliquant le relais de la flamme olympique qui parcourt actuellement l'archipel, à 100 jours désormais de l'ouverture des JO de Tokyo.

Le Japon est par ailleurs en retard dans la vaccination par rapport à d'autres pays industrialisés, ce qui pourrait freiner la reprise économique du pays cette année.

Signe d'inquiétudes des investisseurs, le yen s'appréciait face au dollar, un mouvement de change néfaste pour les valeurs japonaises exportatrices.

Du côté des valeurs

TOSHIBA ATTIRE LES CONVOITISES: le titre Toshiba bondissait de 7,5% à 4.940 yens. En plus de la proposition de rachat du groupe par CVC Capital Partners révélée la semaine dernière, KKR et Brookfield Asset Management envisageraient des offres concurrentes, ce qui pourrait déclencher une bataille d'enchères pour s'emparer de l'ancien fleuron industriel et technologique japonais, selon plusieurs médias.

Le directeur général de Toshiba, Nobuaki Kurumatani, devrait par ailleurs démissionner mercredi, toujours selon les médias. Avant même l'offre de CVC révélée la semaine dernière et qui pourrait atteindre près de 21 milliards de dollars, la position de M. Kurumatani était déjà très fragilisée en raison de ses rapports conflictuels avec les nombreux actionnaires activistes de Toshiba.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se renchérissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,80 yens vers 01H20 GMT contre 109,06 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise montait aussi face à l'euro, qui valait 130,12 yens contre 130,31 yens la veille.

L'euro grimpait à 1,1957 dollar, contre 1,1948 dollar mardi à 21H00 GMT.

Avant la publication des stocks hebdomadaires américains plus tard dans la journée, le pétrole continuait d'être soutenu mercredi matin en Asie par les discussions internationales dans l'impasse sur le nucléaire iranien, éloignant la perspective de revoir de sitôt les barils de Téhéran sur le marché.

Vers 01H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,47% à 60,46 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,49% à 63,98 dollars.

etb/mac/am