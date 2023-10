La Bourse de Tokyo part en nette hausse malgré le conflit israélo-palestinien

La Bourse de Tokyo, qui avait observé lundi un jour férié au Japon, démarrait mardi en nette progression, sur fond d'un rebond à Wall Street la veille et ce malgré les craintes liées au conflit entre Israël et le Hamas.

L'indice vedette Nikkei gagnait 2,18% à 31.671,61 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix prenait 1,88% à 2.306,75 points.

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, malgré les inquiétudes quant à une possible escalade régionale du conflit après l'offensive surprise et très meurtrière du Hamas en Israël ce week-end et les représailles de l'armée israélienne.

La présidente de l'antenne de Dallas de la Réserve fédérale américaine (Fed), Lorie Logan, a notamment estimé ce week-end que la montée des taux obligataires pourrait en partie jouer le rôle de la banque centrale en refroidissant l'économie, et qu'ainsi la Fed aurait moins besoin de resserrer encore davantage sa politique monétaire.

Ces remarques, parmi celles d'autres responsables de la Fed, ont contribué lundi à la volte-face de Wall Street, qui avait initialement démarré en baisse, a commenté Rodrigo Catril dans une note de la National Australia Bank.

Bond des valeurs pétrolières

Les groupes pétroliers nippons étaient portés par la flambée des cours de l'or noir la veille en raison du nouveau conflit au Proche-Orient: Idemitsu Kosan bondissait de 6,14% et Eneos Holdings de 6,24%, tandis qu'Inpex décollait de 9,26%.

A l'inverse les compagnies aériennes japonaises souffraient face à la perspective de carburants plus chers: ANA Holdings lâchait 1,95% et Japan Airlines 2,2%.

Le pétrole reprend son souffle

Le marché du pétrole marquait une pause après son envolée de la veille: à 00H45 GMT le baril de WTI américain cédait 0,3% à 86,12 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,25% à 87,93 dollars. Les cours des deux barils de référence avaient clôturé en hausse de plus de 4% lundi.

Sur le marché des changes, le dollar était parfaitement stable à 148,51 yens vers 00H55 GMT, comme lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne se négociait pour 157,02 yens contre 156,93 yens la veille, et était quasi stable face au billet vert (un euro pour 1,0572 dollar contre 1,0567 dollar lundi à 21H00 GMT).

etb/oaa