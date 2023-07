La Bourse de Tokyo part en nette hausse, digérant bien la BoJ

La Bourse de Tokyo était dynamique lundi en matinée, encouragée par les gains à Wall Street vendredi et la faiblesse persistante du yen, malgré la décision de la Banque du Japon (BoJ) de desserrer son contrôle du marché obligataire.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,81% à 33.351,46 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix montait de 1,62% à 2.327,73 points.

De nouveaux indicateurs ont confirmé vendredi dernier que l'inflation américaine connaît une baisse de rythme et que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis reste bonne.

La Banque du Japon avait d'abord décontenancé les marchés financiers vendredi en renonçant à son plafond rigide de 0,5% sur les rendements des obligations publiques japonaises à dix ans. Mais elle a assuré que cet ajustement visait à rendre sa politique monétaire ultra-accommodante plus durable, et non à la démanteler.

Beaucoup d'économistes estiment néanmoins que la BoJ prépare ainsi le terrain d'une normalisation de sa politique monétaire, en douceur, pour éviter de provoquer des chocs sur les marchés financiers.

Rentrée d'argent surprise pour Toyota

Le titre Toyota grimpait de 2,64%. Le géant automobile a annoncé vendredi qu'il allait vendre pour 250 milliards de yens (1,6 milliard d'euros) une petite tranche de ses actions dans l'opérateur télécoms japonais KDDI (-0,91%), dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mené par ce dernier.

Toyota compte utiliser les liquidités générées par cette opération pour financer ses investissements dans sa croissance et l'innovation.

Le yen remonte mais reste faible

Sur le marché des devises, le yen remontait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 140,92 yens vers 01H00 GMT contre 141,16 yens vendredi à 21H00 GMT. Mais la monnaie japonaise avait sensiblement baissé vendredi passé la surprise initiale provoquée par la BoJ.

Le yen s'appréciait aussi légèrement face à l'euro, qui valait 155,35 yens contre 155,50 yens en fin de semaine dernière.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1022 dollar contre 1,1016 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain cédait 0,31% à 80,33 dollars vers 01H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,27% à 84,76 dollars.

etb/mlb