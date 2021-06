La Bourse de Tokyo part en nette baisse, le Delta inquiète

La Bourse de Tokyo accusait un repli marqué mardi en matinée, sur fond de craintes mondiales grandissantes autour du variant Delta du coronavirus, entraînant le retour de restrictions dans de nombreux pays.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,83% à 28.806,90 points vers 01H45 GMT, et l'indice élargi Topix cédait 0,79% à 1.950,16 points.

Wall Street a grimpé lundi mais les marchés européens ont déchanté, rattrapés par les craintes autour de la propagation rapide du variant Delta, qui pourrait compromettre la réouverture des économies.

L'Espagne et le Portugal ont durci leurs conditions d'accueil pour les touristes britanniques, le variant Delta étant très présent au Royaume-Uni. La Russie a annoncé lundi de nouveaux records de décès quotidiens liés au Covid-19, alors que Saint-Pétersbourg est une ville-hôte de l'Euro de football actuellement. En Australie, Sydney a été confinée pour deux semaines notamment.

Du côté des valeurs

COMPAGNIES AÉRIENNES FACE AU VARIANT DELTA: les titres des deux principales compagnies aériennes japonaises étaient pénalisées par les craintes croissantes autour du variant Delta, qui risque de compliquer encore davantage la reprise du tourisme mondial: ANA Holdings cédait 0,65% à 2.668,5 yens et Japan Airlines perdait 1,74% à 2.427 yens.

VALEURS AUTOMOBILES EN SOUFFRANCE: les valeurs automobiles japonaises faisaient aussi les frais des craintes d'un ralentissement de la reprise économique mondiale à cause des variants: Toyota lâchait 0,96% à 9.747 yens, Honda 2,01% à 3.558 yens et Nissan 1,97% à 554,9 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, valeur refuge, s'appréciait face au dollar, un mouvement de change négatif pour les valeurs exportatrices japonaises: vers 00H45 GMT un dollar valait 110,50 yens, contre 110,63 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro descendait à 131,71 yens, contre 131,94 yens la veille. Et la monnaie européenne s'échangeait pour 1,1916 dollar, contre 1,1925 dollar lundi.

Les cours du pétrole, qui avaient nettement lâché du lest lundi à cause du variant Delta, continuaient à se replier: vers 01H30 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 0,22% à 72,75 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,27% à 74,48 dollars.

etb/roc