La Bourse de Tokyo part en nette baisse après la correction de Wall Street

La Bourse de Tokyo était plombée vendredi en matinée par le brutal coup d'arrêt à la progression de Wall Street la veille, en attendant aussi les chiffres mensuels de l'emploi et du chômage aux Etats-Unis ultérieurement dans la journée.

L'indice vedette Nikkei lâchait 1,21% à 23.180,44 points vers 00H55 GMT, tandis que l'indice élargi Topix perdait 1,12% à 1.612,94 points.

Le Dow Jones Industrial Average de la Bourse de New York s'est enfoncé de 2,78% jeudi à la clôture, et l'indice technologique Nasdaq de près de 5%, après avoir volé de record en record ces dernières semaines, en dépit de la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

Les investisseurs à Tokyo préféraient par conséquent prendre des bénéfices, alors que la Bourse de Tokyo avait progressé sur les deux séances écoulées.

Tous les secteurs d'activité étaient dans le rouge sur le Nikkei, en particulier les valeurs technologiques dans le sillage des lourdes pertes du Nasdaq.

Du côté des valeurs

HONDA RENFORCE SES LIENS AVEC GM: le titre du constructeur automobile Honda contrastait avec la morosité ambiante, s'appréciant de 2,82% à 2.772 yens.

Les investisseurs accueillaient favorablement son alliance stratégique annoncée jeudi avec General Motors en Amérique du Nord, visant à faire des économies en partageant des plateformes de véhicules et les coûts de recherche-développement.

Les travaux d'ingénierie devraient démarrer début 2021, ont précisé les deux groupes, qui collaboraient déjà auparavant dans le développement de véhicules électriques et autonomes.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 106,07 yens vers 00H50 GMT contre 106,19 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, lequel s'échangeait pour 125,80 yens contre 125,85 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,1856 dollar, contre 1,1852 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole continuait d'être dans le rouge vendredi matin en Asie, en attendant les chiffres mensuels de l'emploi américain.

Vers 00H40 GMT le cours du baril de brut américain WTI perdait 0,58% à 41,13 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,52% à 43,84 dollars.

etb/ahe