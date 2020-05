La Bourse de Tokyo part en légère baisse après trois jours chômés

La Bourse de Tokyo, qui avait observé depuis lundi les jours fériés japonais de la "Golden Week", démarrait jeudi en repli, digérant les indicateurs économiques catastrophiques publiés ces derniers jours sur fond de la pandémie de coronavirus.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,12% à 19.596,56 points vers 01H00 GMT, alors que l'indice élargi Topix perdait 0,38% à 1.425,80 points.

La Bourse de New York, souvent prescriptrice de la tendance du lendemain à Tokyo, a terminé mercredi sans direction claire, alors que plus de 20 millions d'emplois auraient été perdus en avril aux Etats-Unis, selon une enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP.

L'indice Dow Jones a perdu plus de 680 points sur les quatre dernières séances, ce qui "pèse sur le marché japonais", a souligné dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste marché pour Monex.

Le tableau est tout aussi sombre en Europe, où la Commission européenne a prédit mercredi une récession "historique" dans l'UE, dont le PIB pourrait décrocher de 7,7% cette année face au choc de la pandémie et des confinements.

Les tensions persistent par ailleurs entre la Chine et les Etats-Unis, les deux principaux partenaires commerciaux du Japon, le gouvernement américain continuant de soupçonner que le Covid-19 se soit propagé à partir d'un laboratoire de Wuhan, foyer d'origine de la pandémie.

Du côté des valeurs

Plus de la moitié des secteurs d'activité sur le Nikkei étaient orientés à la baisse jeudi, notamment la finance, les télécoms et les biens de consommation durables. Les nouvelles technologies, la santé et les matériaux tiraient en revanche leur épingle du jeu.

NINTENDO TRÈS ATTENDU: alors que la saison des résultats a débuté au Japon, avec beaucoup de perspectives sombres, les résultats 2019/20 de Nintendo (+1,54% à 45.340 yens), attendus jeudi après la clôture de la Bourse de Tokyo, devraient être positifs alors que le secteur du jeu vidéo est l'un des rares bénéficiaires des mesures de confinement imposées dans de nombreuses régions du monde.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement face au dollar vers 01H00 GMT, à raison d'un dollar pour 106,23 yens contre 106,12 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était également en léger recul face à l'euro, qui valait 114,67 yens contre 114,56 yens la veille.

L'euro était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0793 dollar contre 1,0795 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole repartait prudemment de l'avant jeudi en Asie, alors qu'il avait mis fin la veille à une série de cinq séances de hausse d'affilée.

Le prix du baril de brut américain WTI, qui avait pris plus de 20% mardi avant de reculer légèrement mercredi, regagnait 0,58% à 24,13 dollars peu avant 01H00 GMT, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,27% à 29,80 dollars.

els/etb/bfi