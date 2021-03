La Bourse de Tokyo part en hausse, Rakuten flambe

La Bourse de Tokyo progressait lundi matin, à l'orée d'une semaine s'annonçant ponctuée par les rendez-vous de la Réserve fédérale américaine (Fed) puis de la Banque du Japon, et le titre Rakuten continuait de s'envoler après son alliance avec Japan Post.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,19% à 29.773,31 points vers 00h40 GMT tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,35% à 1.957,91 points.

Wall Street avait terminé vendredi sur une note mitigée, entre un nouveau niveau record de l'indice Dow Jones mais un repli du Nasdaq, alors que le taux obligataire américain à dix ans avait de nouveau monté.

Les regards se tournent vers la Fed qui se réunit mardi et mercredi, bien qu'aucune décision ne soit attendue de la part de l'institution, qui a déjà estimé qu'il lui en faudrait plus pour resserrer sa politique monétaire.

La Banque du Japon doit présenter vendredi ses conclusions d'un passage en revue de ses outils de politique monétaire depuis fin 2020. Des spéculations sur le sujet agitent les investisseurs à Tokyo depuis plusieurs semaines, mais la BoJ semble plutôt se diriger vers des ajustements a minima.

Du côté des valeurs

RAKUTEN CONTINUE DE FLAMBER: le groupe de e-commerce Rakuten poursuivait son envol (+21,04% à 1.507 yens) après avoir déjà décollé vendredi sur fond de l'arrivée dans son capital de Japan Post Holdings, du chinois Tencent et de l'américain Walmart, pour un total de 242 milliards de yens (1,85 milliard d'euros).

Le gros de cet investissement va provenir de Japan Post (+2,24% à 1.048,5 yens), avec lequel Rakuten va aussi nouer une large alliance opérationnelle au Japon, aussi bien dans la logistique que dans les services en ligne et la téléphonie mobile.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,03 yens vers 00h35 GMT, comme vendredi à 21h00 GMT.

Le cours euro/yen était aussi quasi inchangé, à raison d'un euro pour 130,35 yens contre 130,32 yens vendredi.

Un euro valait par ailleurs 1,1953 dollar, soit le même cours que vendredi 21h00 GMT.

Le marché du pétrole était en rebond après ses pertes en fin de semaine dernière: vers 00h30 GMT, le prix du baril américain de WTI remontait de 0,52% à 65,95 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,39% à 69,49 dollars.

etb/plh