La Bourse de Tokyo part en hausse, dans la roue de Wall Street

La Bourse de Tokyo démarrait vendredi en hausse, dans la foulée de Wall Street la veille, alors que les investisseurs reprenaient de nouveau espoir en appréciant l'amorce des déconfinements aux Etats-Unis et en Europe.

Vers 1H15 GMT l'indice Nikkei des 225 principales valeurs nippones était en hausse de 1,64% à 19.998,17 points, pendant que l'indice élargi Topix s'appréciait de 1,37% à 1.446,31 points.

Les investisseurs voyaient d'un bon oeil positif la réouverture de l'économie, entamée aux Etats-Unis et en Allemagne, en attendant d'autres pays européens.

Le marché tokyoïte saluait aussi la poursuite du reflux du nombre de nouveaux cas de contamination au Japon, selon Yoshihiro Ito, stratégiste en chef chez Okasan Online Securities.

Par ailleurs, la consommation des ménages nippons a connu en mars sa plus forte baisse en cinq ans (-6% sur un an), selon des chiffres publiés vendredi, mais cette baisse est restée plus faible que la prévision du consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (-6,5%).

Du côté des valeurs

L'ensemble des secteurs d'activité sur l'indice Nikkei étaient orientés à la hausse en matinée, avec en tête les valeurs de biens durables (automobile, habillement), l'immobilier et les télécoms.

NINTENDO PUNI POUR SA PRUDENCE: l'action Nintendo reculait fortement (-5,27% à 43.670 yens), après avoir grimpé de plus de 3% la veille. Le spécialiste des jeux vidéo a brillé en 2019/20, selon ses résultats annuels publiés la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, mais il a prévu des performances moindres en 2020/21, ayant souligné que la pandémie de Covid-19 pourrait peser tant sur ses capacités de production que sur ses ventes.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar vers 1H15 GMT, à raison d'un dollar pour 106,29 yens contre 106,28 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était en léger recul face à l'euro, qui valait 115,27 yens contre 115,14 yens la veille.

L'euro montait à 1,0845 dollar, contre 1,0834 dollar la veille à 21H00 GMT.

Après avoir reculé la veille, le marché du pétrole repartait en hausse vendredi en Asie, encouragé par les signes de redémarrage de l'économie mondiale.

Le prix du baril de brut américain WTI prenait ainsi 2,51% à 24,14 dollars vers 1H06 GMT, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,8% à 29,99 dollars.

