La Bourse de Tokyo part en forte baisse face au Covid-19 au Japon

La Bourse de Tokyo démarrait vendredi en net repli, alors que la pandémie continue de s'aggraver dans la capitale japonaise, accroissant les doutes sur le rythme de la reprise économique et avec les craintes inflationnistes aux Etats-Unis toujours en toile de fond.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,98% à 28.002,33 points vers 00H40 GMT, tandis que les pertes de l'indice élargi Topix étaient plus mesurées (-0,1% à 1.937,73 points).

Tokyo a enregistré jeudi 1.308 nouveaux cas de Covid-19, dépassant la barre des 1.000 cas pour le second jour d'affilée et marquant au passage un nouveau record quotidien depuis janvier.

Beaucoup redoutent une amplification de la crise sanitaire avec les Jeux olympiques qui doivent ouvrir le 23 juillet à Tokyo, malgré une avalanche de restrictions pour tous les participants et des compétitions à huis clos.

Wall Street a fini jeudi en ordre dispersé, avec notamment ses indices S&P 500 et Nasdaq en repli. Le marché américain a repris son souffle sous l'effet de très bons résultats d'entreprises et de prises de bénéfices, tandis que les opérateurs ont continué de scruter une économie encore convalescente.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING MALMENE: le titre Fast Retailing était sanctionné (-2,8% à 77.370 yens). Le groupe derrière la marque Uniqlo a abaissé jeudi ses prévisions annuelles de bénéfice opérationnel et de chiffre d'affaires, en raison de son troisième trimestre (mars à mai) plutôt décevant au Japon et en Chine, et sur fond de recrudescence du Covid-19 en Asie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,80 yens vers 00H30 GMT contre 109,83 yens jeudi à 21H00 GMT. La monnaie nippone s'était nettement appréciée face au billet vert mercredi et jeudi.

Le yen était aussi quasi inchangé par rapport à l'euro, lequel valait 129,72 yens contre 129,74 la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,1810 dollar, contre 1,1812 jeudi à 21H00 GMT.

Les incertitudes sur les négociations de l'Opep+ --Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés-- et sur le rythme de la reprise mondiale continuaient de peser sur les cours du pétrole. Vers 00H25 GMT le prix du baril de WTI perdait 0,11% à 71,57 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,19% à 73,33 dollars.

etb/elm