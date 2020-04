La Bourse de Tokyo part en baisse dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo démarrait jeudi en net repli, dans la foulée de la Bourse de New York la veille, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front économique bouleversé par la pandémie de Covid-19.

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà terminé la veille en baisse, lâchait 1,52% à 19.253,22 points vers 01H20 GMT, alors que l'indice élargi Topix reculait de son côté de 1,22% à 1.416,61 points.

Wall Street avait clôturé mercredi en forte baisse, ébranlée par des indicateurs américains reflétant l'ampleur encore plus importante que prévu du désastre économique aux Etats-Unis, avec un plongeon des ventes de détail en mars et le plus important repli mensuel de la production industrielle depuis 1946.

"Les titres japonais sont vus comme surévalués alors que les investisseurs ont été échaudés par la baisse des valeurs aux Etats-Unis", a estimé dans une note Yoshihiro Ito, stratégiste en chef pour Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

L'ensemble des secteurs du Nikkei étaient orientés à la baisse en début de séance mais l'indice était particulièrement tiré vers le bas par les valeurs de l'immobilier, de l'énergie, des matériaux et du secteur financier.

NOUVEAU REVERS POUR ANA HOLDINGS: l'action de la compagnie aérienne japonaise ANA Holdings était malmenée (-1,79% à 2.416,5 yens) après le retrait du projet d'introduction en Bourse de Skymark Airlines, autre compagnie aérienne nippone dont ANA est un important actionnaire. Le secteur aérien étant l'un des plus touchés par la pandémie, la valeur de l'action ANA a déjà fondu de plus de 30% depuis le début de l'année.

MÉGABANQUES JAPONAISES SOUCIEUSES: les principales banques nippones digéraient avec anxiété les bénéfices trimestriels en chute libre de leurs homologues américaines Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup publiés la veille, qui ont été contraintes de mettre de côté des milliards de dollars pour couvrir une avalanche attendue de prêts non remboursés en raison de la pandémie.

L'action Mitsubishi UFJ Financial Group perdait 2,49% à 406,6 yens, celle de Sumitomo Mitsui Financial Group 3,01% à 2.690 yens tandis que Mizuho reculait de 3,15% à 120,1 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en recul face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,77 yens vers 01H20 GMT contre 107,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui s'échangeait pour 117,30 yens contre 117,24 yens la veille.

La monnaie européenne était en nette baisse face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0886 dollar contre 1,0910 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché pétrolier était en rebond jeudi, après un nouveau plus bas depuis 2002 atteint la veille par le baril de brut américain WTI, sur fond d'une hausse spectaculaire des réserves de brut aux Etats-Unis et des prévisions de chute de la demande mondiale par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Vers 01H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI remontait de 2,92% à 20,45 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 3,21% à 28,58 dollars.

els/etb/ybl